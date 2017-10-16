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Сэм Эллардайс: отставка из сборной Англии - величайшее разочарование в моей карьере

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс рассказал о самом большом разочаровании в его карьере.

"Я много об этом думаю. Особенно когда наступают игры с участием сборной Англии. Это был самый печальный момент в моей жизни, так как я много работал для достижения вершины своей карьеры.

Вы никогда не будете руководить топ-командой, если являетесь англичанином, поэтому сборная Англии была пиком. И отставка является величайшим разочарованием в моей карьере, и это чувство никогда не покинет меня», — цитирует Эллардайса "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Теги: Эллардайс Сборная Англии
Сегодня, 13:56
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