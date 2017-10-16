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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сэм Эллардайс: отставка из сборной Англии - величайшее разочарование в моей карьере
Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс рассказал о самом большом разочаровании в его карьере.
"Я много об этом думаю. Особенно когда наступают игры с участием сборной Англии. Это был самый печальный момент в моей жизни, так как я много работал для достижения вершины своей карьеры.
Вы никогда не будете руководить топ-командой, если являетесь англичанином, поэтому сборная Англии была пиком. И отставка является величайшим разочарованием в моей карьере, и это чувство никогда не покинет меня», — цитирует Эллардайса "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
"Я много об этом думаю. Особенно когда наступают игры с участием сборной Англии. Это был самый печальный момент в моей жизни, так как я много работал для достижения вершины своей карьеры.
Вы никогда не будете руководить топ-командой, если являетесь англичанином, поэтому сборная Англии была пиком. И отставка является величайшим разочарованием в моей карьере, и это чувство никогда не покинет меня», — цитирует Эллардайса "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
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