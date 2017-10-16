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"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в последнем матче 13-го тура РФПЛ

"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в матче 13-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.

"Амкар" - "Тосно" (0:0)

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов (Гащенков, 89), Гол (Бодул, 78), Баланович, Эзатолахи, Прокофьев (Костюков, 66).

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Кутин, Чернов, Дугалич, Мирзов (Казаев, 89), Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 81).

Предупреждения: Мирзов, 5, Кутин, 13, Эзатолахи, 19, Чернов, 65, Полетанович, 80.
Теги: Амкар Тосно
Сегодня, 19:27
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