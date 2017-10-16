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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в последнем матче 13-го тура РФПЛ
"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в матче 13-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.
"Амкар" - "Тосно" (0:0)
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов (Гащенков, 89), Гол (Бодул, 78), Баланович, Эзатолахи, Прокофьев (Костюков, 66).
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Кутин, Чернов, Дугалич, Мирзов (Казаев, 89), Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 81).
Предупреждения: Мирзов, 5, Кутин, 13, Эзатолахи, 19, Чернов, 65, Полетанович, 80.
"Амкар" - "Тосно" (0:0)
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов (Гащенков, 89), Гол (Бодул, 78), Баланович, Эзатолахи, Прокофьев (Костюков, 66).
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Кутин, Чернов, Дугалич, Мирзов (Казаев, 89), Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 81).
Предупреждения: Мирзов, 5, Кутин, 13, Эзатолахи, 19, Чернов, 65, Полетанович, 80.
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