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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гаджи Гаджиев: борьбы и брака было больше, чем игры
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 13-го тура чемпионата России с "Тосно" (0:0) посетовал на международную паузу.
"Эмоций на три игры хватает. Пауза была. Только в отдельных случаях у команды совпадала динамика, эмоции и качество игры. Ноги порой бежали быстрей головы. Борьбы и брака было больше, чем игры. С эмоциями справиться не смогли – были заряжены агрессивно. Слишком был длительный перерыв – не удалось сыграть даже товарищеский матч", – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
"Эмоций на три игры хватает. Пауза была. Только в отдельных случаях у команды совпадала динамика, эмоции и качество игры. Ноги порой бежали быстрей головы. Борьбы и брака было больше, чем игры. С эмоциями справиться не смогли – были заряжены агрессивно. Слишком был длительный перерыв – не удалось сыграть даже товарищеский матч", – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
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