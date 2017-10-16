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Гаджи Гаджиев: борьбы и брака было больше, чем игры

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после матча 13-го тура чемпионата России с "Тосно" (0:0) посетовал на международную паузу.

"Эмоций на три игры хватает. Пауза была. Только в отдельных случаях у команды совпадала динамика, эмоции и качество игры. Ноги порой бежали быстрей головы. Борьбы и брака было больше, чем игры. С эмоциями справиться не смогли – были заряжены агрессивно. Слишком был длительный перерыв – не удалось сыграть даже товарищеский матч", – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гаджиев Амкар Тосно
Сегодня, 20:10
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