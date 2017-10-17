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"Зенит" поздравил Андре Виллаш-Боаша с 40-летием

"Зенит" поздравил своего бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша с юбилеем. 17 октября португальскому специалисту, который возглавляет "Шанхай СИПГ", исполнилось 40 лет.

"С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш. Давай вспомним, как мы отмечали этот день два года назад", - сообщается в твиттере сине-бело-голубых.

Теги: Зенит Виллаш-Боаш
Сегодня, 13:39
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