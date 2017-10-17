"Зенит" поздравил Андре Виллаш-Боаша с 40-летием

Happy birthday AVB! ? Let’s remember how we celebrated this day two years ago! pic.twitter.com/Kp2adUIKkY — FC Zenit in English (@fczenit_en) October 17, 2017

"Зенит" поздравил своего бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша с юбилеем. 17 октября португальскому специалисту, который возглавляет "Шанхай СИПГ", исполнилось 40 лет."С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш. Давай вспомним, как мы отмечали этот день два года назад", - сообщается в твиттере сине-бело-голубых.