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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Зенит" поздравил Андре Виллаш-Боаша с 40-летием
"Зенит" поздравил своего бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша с юбилеем. 17 октября португальскому специалисту, который возглавляет "Шанхай СИПГ", исполнилось 40 лет.
"С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш. Давай вспомним, как мы отмечали этот день два года назад", - сообщается в твиттере сине-бело-голубых.
"С днем рождения, Андре Виллаш-Боаш. Давай вспомним, как мы отмечали этот день два года назад", - сообщается в твиттере сине-бело-голубых.
Happy birthday AVB! ? Let’s remember how we celebrated this day two years ago! pic.twitter.com/Kp2adUIKkY— FC Zenit in English (@fczenit_en) October 17, 2017
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