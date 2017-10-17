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Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео)

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о подготовке к домашнему матчу Лиги чемпионов против Базеля", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Какое у вас эмоциональное состояние после победы над "Краснодаром" и как физически себя чувствуете?

- Чувствую себя хорошо, готов к завтрашней игре. Что касается всей команды, мы в хорошем настроении и будем стараться играть на победу.

- Видели ли вы уже "Базель"? Если да, какое впечатление на вас эта команда произвела?

- Сегодня вечером будет теоретическое занятие, Виктор Михайлович все расскажет и покажет, разберем соперника.

- Нет ощущения, что партнеры пока не доверяют? По статистике вы довольно мало встречаетесь с мячом, хотя и достаточно двигаетесь.

- На самом деле, не знаю. От меня зависит движение впереди, и я стараюсь его делать, стараюсь открываться. Решение отдавать передачу или брать игру на себя остается за игроком с мячом. Насчет доверия, мне кажется, все нормально. Молодым у нас доверяют, - сказал Жамалетдинов.
Теги: Жамалетдинов ЦСКА Rвидео
Сегодня, 14:25
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