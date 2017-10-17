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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео)
Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал о подготовке к домашнему матчу Лиги чемпионов против Базеля", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Какое у вас эмоциональное состояние после победы над "Краснодаром" и как физически себя чувствуете?
- Чувствую себя хорошо, готов к завтрашней игре. Что касается всей команды, мы в хорошем настроении и будем стараться играть на победу.
- Видели ли вы уже "Базель"? Если да, какое впечатление на вас эта команда произвела?
- Сегодня вечером будет теоретическое занятие, Виктор Михайлович все расскажет и покажет, разберем соперника.
- Нет ощущения, что партнеры пока не доверяют? По статистике вы довольно мало встречаетесь с мячом, хотя и достаточно двигаетесь.
- На самом деле, не знаю. От меня зависит движение впереди, и я стараюсь его делать, стараюсь открываться. Решение отдавать передачу или брать игру на себя остается за игроком с мячом. Насчет доверия, мне кажется, все нормально. Молодым у нас доверяют, - сказал Жамалетдинов.
- Какое у вас эмоциональное состояние после победы над "Краснодаром" и как физически себя чувствуете?
- Чувствую себя хорошо, готов к завтрашней игре. Что касается всей команды, мы в хорошем настроении и будем стараться играть на победу.
- Видели ли вы уже "Базель"? Если да, какое впечатление на вас эта команда произвела?
- Сегодня вечером будет теоретическое занятие, Виктор Михайлович все расскажет и покажет, разберем соперника.
- Нет ощущения, что партнеры пока не доверяют? По статистике вы довольно мало встречаетесь с мячом, хотя и достаточно двигаетесь.
- На самом деле, не знаю. От меня зависит движение впереди, и я стараюсь его делать, стараюсь открываться. Решение отдавать передачу или брать игру на себя остается за игроком с мячом. Насчет доверия, мне кажется, все нормально. Молодым у нас доверяют, - сказал Жамалетдинов.
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