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"Тоттенхэм" готов отпустить Харри Кейна за более 200 миллионов евро

Руководство "Тоттенхэма" готово отпустить нападающего Харри Кейна в другой клуб только в случае получения предложения, которое сделает его самым дорогим футболистом в мире, сообщает The Times.

На данный момент им является форвард "ПСЖ" Неймар, который перешел из "Барселоны" за 222 миллиона евро.
Теги: Кейн Тоттенхэм Трансферы
Сегодня, 19:15
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