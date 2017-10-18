Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Александр Самедов выбыл на три недели

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов не сможет играть в течение трех недель из-за травмы, передает "RT".

Хавбек красно-белых получил повреждение задней поверхности бедра в матче Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1), он был заменен на 25-й минуте встречи на парагвайца Лоренсо Мельгарехо.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 12:08
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: valerman40
Надеемся что через 3 недели и Зобнин будет в строю.

Зоб как никто другой заслужил сыграть пару матчей в этой ЛЧ.
Камера его пару раз выхватывала вчера. Он всей душой был с командой на поле. Такое впечатление, что в какойто момент он в Попова вселился. Как тот отбизонил центр поля. Жесть.

да реально за таких парней не стыдно
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Санька здоровья!!
Регистрация: 29.05.2017
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (2)
online

Здоровья, Саша!


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Надеемся что через 3 недели и Зобнин будет в строю.

Зоб как никто другой заслужил сыграть пару матчей в этой ЛЧ.
Камера его пару раз выхватывала вчера. Он всей душой был с командой на поле. Такое впечатление, что в какойто момент он в Попова вселился. Как тот отбизонил центр поля. Жесть.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Пля фигово. Ну ладно там под ним Мельгарехо и Роша.
Оба быстрые, оба забивные.
Орех так вообще бизон какойто.
Может и лучше. Саше восстановиться и брать пример с Глушака. Вон как после травмы\отдыха забегал. Любодорого. heart_eyes

Надеемся что через 3 недели и Зобнин будет в строю.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пля фигово. Ну ладно там под ним Мельгарехо и Роша.
Оба быстрые, оба забивные.
Орех так вообще бизон какойто.
Может и лучше. Саше восстановиться и брать пример с Глушака. Вон как после травмы\отдыха забегал. Любодорого. heart_eyes
Регистрация: 22.09.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.