Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Новости партнеров
Лента новостей:
05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
01:09
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (6)
Денис Глушаков: много лет -ждали и чемпионство, и Лигу чемпионов и, наконец, это все свершилось (видео) (6)
00:55
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (17)
Валерий Рейнгольд: игра показала, что "Спартак" попытается сыграть в догонялочки с "Зенитом" (17)
00:27
Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака" (14)
Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака" (14)
СМИ: Александр Самедов выбыл на три недели
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов не сможет играть в течение трех недель из-за травмы, передает "RT".
Хавбек красно-белых получил повреждение задней поверхности бедра в матче Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1), он был заменен на 25-й минуте встречи на парагвайца Лоренсо Мельгарехо.
Хавбек красно-белых получил повреждение задней поверхности бедра в матче Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1), он был заменен на 25-й минуте встречи на парагвайца Лоренсо Мельгарехо.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.