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Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
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Константин Кучаев: два года назад не особо верил, что буду тренироваться с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал об ожиданиях от матча третьего тура Лиги чемпионов с «Базелем».

– Еще два года назад верили, что через какое-то время сыграете против главной команды «МЮ» и забьете одному из лучших вратарей мира между ног?

– Я даже не особо верил, что буду тренироваться с основной командой (улыбается). Для меня выход на поле в матче с «Манчестером» был очень поощрительным, это аванс, который надо отрабатывать. Думаю, всё, что произошло, очень поможет мне в плане профессионального роста. В раздевалке потом шутили, что гол между ног вратарю идет за четыре (смеётся).

– Болельщики обожают, когда кто-то из юных воспитанников клуба забивает гол. Слышали на последних минутах эмоциональный заряд в свою честь?

– Конечно. Было очень приятно, но радоваться в тот момент не хотелось, потому что все мысли были только о команде, о том, что мы проигрываем. Нам всем хотелось забить «МЮ» и второй гол, и я не был исключением.

– Параллельно с этим матчем «Базель» громил дома «Бенфику». Итоговый счёт удивил?

– Естественно, до окончания игры никто и думать не думал про «Базель». Потом увидели счёт, верилось в него с трудом. Можно сказать, швейцарцы доказали свою силу, дали всем понять, что не слабее «Бенфики», «МЮ». С другой стороны, мы и до этого не считали, что «Базель» – лёгкая команда, что их можно спокойно обыграть. Такого и в помине не было. Те же манкунианцы забили им третий гол в самой концовке, до этого на поле была борьба.

– Успели получше «рассмотреть» кого-то из игроков соперника?

– На слуху фамилия Джаки – ещё и потому, что у него брат играет в «Арсенале». Остальные имена мне пока не слишком хорошо знакомы. Перед матчем тренеры подробно расскажут нам обо всех исполнителях, а по игре можно будет делать уже серьёзные выводы. В целом «Базель», повторюсь, очень хорош, его результаты это доказывают.

ПФК ЦСКА
Теги: Кучаев ЦСКА
Сегодня, 14:32
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