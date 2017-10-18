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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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В УЕФА показали, как Криштиану Роналду подпевает гимну Лиги чемпионов (видео)
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду спел гимн Лиги чемпионов перед началом матча с "Тоттенхэмом".
"Когда так любишь Лигу чемпионов, что поешь ее гимн", – прокомментировал пресс-служба УЕФА в твиттере.
"Когда так любишь Лигу чемпионов, что поешь ее гимн", – прокомментировал пресс-служба УЕФА в твиттере.
Когда так любишь #ЛигаЧемпионов, что поешь ее гимн ?? pic.twitter.com/hhMFVVc8t1— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 18, 2017
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