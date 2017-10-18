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В УЕФА показали, как Криштиану Роналду подпевает гимну Лиги чемпионов (видео)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду спел гимн Лиги чемпионов перед началом матча с "Тоттенхэмом".

"Когда так любишь Лигу чемпионов, что поешь ее гимн", – прокомментировал пресс-служба УЕФА в твиттере.

Теги: Роналду
Сегодня, 14:38
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