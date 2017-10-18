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Александр Самедов пройдет медобследование сегодня вечером

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сегодня вечером пройдет медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1), информирует "СЭ".

По предварительным данным, у 33-летнего хавбека надрыв задней поверхности бедра. Восстановление от такого повреждения может занять около двух недель.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 15:01
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