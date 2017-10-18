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Диего Лопес занял пост главного тренера "Кальяри"

Уругвайский специалист Диего Лопес возглавил "Кальяри", сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Лопес уже тренировал "Кальяри" в сезоне-2013/14, а также провел за клуб более 300 матчей в качестве игрока.

Лопес подписал с клубом контракт до лета 2019 года.
Теги: Кальяри
Сегодня, 18:36
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