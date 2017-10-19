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Виктор Гончаренко: тяжело вспомнить, когда мы играли так трусливо, как в 1-м тайме (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал свою команду за 1-й тайм проигранного матча Лиги чемпионов с "Базелем" (0:2).



– Очень плохо сыграли 1-й тайм. Даже тяжело что-то про него сказать. Тяжело припомнить, чтобы мы играли так трусливо и боязливо. После перерыва мы меняли состав, схему, но поправившиеся игроки у нас ещё не находятся в хорошей форме, поэтому давления, которое мы смогли создать, не хватило. Фланговая игра не шла, в середине достаточно тяжело работали. Закономерно, что получаешь контратаки и проигрываешь.

– Откуда эта боязливость? Решающий матч...

– Сложно сказать. Всегда после поражения мы сосредоточены на негативе и быстро забываем, что сделано хорошего. Есть плохой тайм, есть поражение, но говорить о том, что всё плохо – тоже неправильно, - передаёт слова тренера корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Гончаренко ЦСКА Базель
Сегодня, 00:11
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№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
да с Краснодаром так же играли,с Бенфикой владение мячом было 70 на 30 в пользу бенфики и это только твоя вина

куйня... какая тут "вина ГТ", когда такие проблемы с игроками???
- тема реально сложная, выход здесь один - в инвестициях, Нужны новые уже сложившиеся мастера, а денег пока нет, млять wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: ТЯЖЕЛО ВСПОМНИТЬ, КОГДА МЫ ИГРАЛИ ТАК ТРУСЛИВО, КАК В 1-М ТАЙМЕ

видно установка такая была от тренера Базеля
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 00:15) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«МЮ»
да с Краснодаром так же играли,с Бенфикой владение мячом было 70 на 30 в пользу бенфики и это только твоя вина,что расчет был сделан на оборону и что то на авось забить впереди,но так не может постоянно вести и все по делу сегодня
Регистрация: 9.03.2017
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