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Лионель Месси забил сотый гол в Лиге чемпионов

Форвард "Баселоны" Лионель Месси отличился в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".

Таким образом, 30-летний аргентинец забил сотый гол в еврокубках: 97 – в Лиге чемпионов, 3 – в Суперкубке Европы, сообщает Gracenote Live. Больше Месси забил лишь Криштиану Роналду, у которого 113 мячей.
Теги: Месси Барселона Олимпиакос
Сегодня, 02:07
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