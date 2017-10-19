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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эрнесто Вальверде: мне показалось, что Пике забил гол рукой инстинктивно
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Олимпиакосом" (3:1) в Лиге чемпионов. На 42-й минуте встречи защитнику каталонцев Жерару Пике показали вторую желтую карточку за гол, забитый рукой.
"Мы знали, что в большинстве соперник станет сильнее, поэтому, чтобы облегчить ситуацию, нам нужно было забить второй гол.
Вообще "Олимпиакос" приехал обороняться, рассчитывая забить на контратаке. Поскольку они отошли назад слишком глубоко, нам было тяжело взломать оборону. Зачем рисковать, если соперник сосредоточился на защите, а мы играли вдесятером? Нас это устраивало.
Удаление Пике? Я не видел повторов, но мне показалось, что он сделал это инстинктивно, ворота были совсем рядом", – сказал Вальверде.
Sports.ru
"Мы знали, что в большинстве соперник станет сильнее, поэтому, чтобы облегчить ситуацию, нам нужно было забить второй гол.
Вообще "Олимпиакос" приехал обороняться, рассчитывая забить на контратаке. Поскольку они отошли назад слишком глубоко, нам было тяжело взломать оборону. Зачем рисковать, если соперник сосредоточился на защите, а мы играли вдесятером? Нас это устраивало.
Удаление Пике? Я не видел повторов, но мне показалось, что он сделал это инстинктивно, ворота были совсем рядом", – сказал Вальверде.
Sports.ru
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