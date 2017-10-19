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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Руй Витория: "Манчестер Юнайтед" показал, насколько же он опытен
Наставник "Бенфики" Руй Витория прокомментировал прошедший матч с "Манчестер Юнайтед" (0:1) в Лиге чемпионов.
"Мы проиграли матч, но приобрели кое-что, что меня порадовало. Жаль, что результат получился таким, ведь мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть. Я дал возможность дебютировать сразу четверым футболистам и повторил бы то же самое еще раз.
Мы хорошо настроились на этот матч, хорошо играли по позициям, когда надо, умело отбивались, но расслабились за 10 минут до перерыва и упустили контроль над ситуацией.
Во второй половине "Юнайтед" показал, насколько же он опытен. Англичане очень здорово диктовали игре тот темп, который им больше подходил в той или иной ситуации. Была равная игра, и все решили детали", – цитирует Виторию официальный сайт УЕФА.
"Мы проиграли матч, но приобрели кое-что, что меня порадовало. Жаль, что результат получился таким, ведь мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть. Я дал возможность дебютировать сразу четверым футболистам и повторил бы то же самое еще раз.
Мы хорошо настроились на этот матч, хорошо играли по позициям, когда надо, умело отбивались, но расслабились за 10 минут до перерыва и упустили контроль над ситуацией.
Во второй половине "Юнайтед" показал, насколько же он опытен. Англичане очень здорово диктовали игре тот темп, который им больше подходил в той или иной ситуации. Была равная игра, и все решили детали", – цитирует Виторию официальный сайт УЕФА.
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