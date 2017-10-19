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Карло Анчелотти может возглавить сборную Хорватии

Экс-главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти может возглавить сборную Хорватии.

Руководство Хорватского футбольного союза рассматривает кандидатуру 58-летнего специалиста только на время чемпионата мира 2018 года в России, передает "Газета.Ru".

Напомним, в стыковых матчах Хорватия сыграет с Грецией.
Теги: Анчелотти Сборная Хорватии
Сегодня, 11:16
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