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Владимир Обухов прооперирован с диагнозом острый аппендицит

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов прооперирован в одной из ведущих клиник Краснодара. Диагноз – острый аппендицит.

- По возвращении из Дзержинска у футболиста появились боли в области живота, – рассказывает руководитель медицинской службы "Кубани" Александр Линский. – После ряда диагностических мероприятий была установлена причина недомогания и принято решение об оперативном вмешательстве.

Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Владимир проведет в стационаре ближайшие четыре-пять дней, после чего для футболиста начнется восстановительный период. Возвращение в строй после хирургического вмешательства подобного рода может занять порядка четырех недель.

ФК "Кубань"
Теги: Обухов Кубань
Сегодня, 11:22
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