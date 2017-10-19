Владимир Обухов прооперирован с диагнозом острый аппендицит

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов прооперирован в одной из ведущих клиник Краснодара. Диагноз – острый аппендицит.- По возвращении из Дзержинска у футболиста появились боли в области живота, – рассказывает руководитель медицинской службы "Кубани" Александр Линский. – После ряда диагностических мероприятий была установлена причина недомогания и принято решение об оперативном вмешательстве.Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Владимир проведет в стационаре ближайшие четыре-пять дней, после чего для футболиста начнется восстановительный период. Возвращение в строй после хирургического вмешательства подобного рода может занять порядка четырех недель.