Владимир Обухов прооперирован с диагнозом острый аппендицит

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:23
Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил (14)
Алексей Еременко: Рома как "брошенка". Такое жесткое наказание, как будто он человека убил (14)
09:33
Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление
Жозе Моуринью: иногда начинает казаться, что хорошая игра в обороне – это чуть ли не преступление
00:35
Оценки матча ЦСКА - "Базель" (7)
Оценки матча ЦСКА - "Базель" (7)
00:24
Алексей Березуцкий: если в следующем матче сыграем так, как сегодня, то ни о каком выходе из группы и думать нечего (2)
Алексей Березуцкий: если в следующем матче сыграем так, как сегодня, то ни о каком выходе из группы и думать нечего (2)
00:21
Владимир Пономарёв: матч с "Базелем" оставил плохое впечатление, не ожидал увидеть то, что было на поле (2)
Владимир Пономарёв: матч с "Базелем" оставил плохое впечатление, не ожидал увидеть то, что было на поле (2)
00:11
Виктор Гончаренко: тяжело вспомнить, когда мы играли так трусливо, как в 1-м тайме (видео) (12)
Виктор Гончаренко: тяжело вспомнить, когда мы играли так трусливо, как в 1-м тайме (видео) (12)
Вчера, 23:48
"Челси" и "Рома" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих (2)
"Челси" и "Рома" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих (2)
Вчера, 23:46
"Бавария" и "ПСЖ" одержали крупные победы
"Бавария" и "ПСЖ" одержали крупные победы
Вчера, 23:45
Не достойные плей-офф. ЦСКА облажался в матче с конкурентом (16)
Не достойные плей-офф. ЦСКА облажался в матче с конкурентом (16)
Вчера, 23:36
ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю" (89)
ЦСКА на своем поле проиграл "Базелю" (89)
Владимир Обухов прооперирован с диагнозом острый аппендицит
Нападающий "Кубани" Владимир Обухов прооперирован в одной из ведущих клиник Краснодара. Диагноз – острый аппендицит.
- По возвращении из Дзержинска у футболиста появились боли в области живота, – рассказывает руководитель медицинской службы "Кубани" Александр Линский. – После ряда диагностических мероприятий была установлена причина недомогания и принято решение об оперативном вмешательстве.
Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Владимир проведет в стационаре ближайшие четыре-пять дней, после чего для футболиста начнется восстановительный период. Возвращение в строй после хирургического вмешательства подобного рода может занять порядка четырех недель.
ФК "Кубань"
- По возвращении из Дзержинска у футболиста появились боли в области живота, – рассказывает руководитель медицинской службы "Кубани" Александр Линский. – После ряда диагностических мероприятий была установлена причина недомогания и принято решение об оперативном вмешательстве.
Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Владимир проведет в стационаре ближайшие четыре-пять дней, после чего для футболиста начнется восстановительный период. Возвращение в строй после хирургического вмешательства подобного рода может занять порядка четырех недель.
ФК "Кубань"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.