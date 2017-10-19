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Александр Головин по количеству обводок уступает только Неймару и Лионелю Месси

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в игре Лиги чемпионов против "Базеля" стал лидером по количеству успешных обводок (7 из 8), передает InStat.

В РФПЛ Головин также является лучшим по этому показателю – в среднем 7,6 успешных обводок за матч. Среди всех игроков топ-6 европейских чемпионатов больше только у форвардов "ПСЖ" Неймара (7,9) и "Барселоны" Лионеля Месси (7,7).
Теги: Головин
Сегодня, 12:22
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№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:52) #
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online

Это конечно не плохо, только вот КПД от этих действий каков? Хотя, пока Гинер не найдёт бабла на усиление......, какое нафиг КПД....
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Акинфеев,тоже лучший в мире...
Люди,ну смотрите уже на вещи объективно: в России футбол-говно,игроки - говно ! Могут выдать один,два матча и все сразу кричат,новый Месси... Давыдов тоже был...и где он сейчас?
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: mdm Мурманск (Сегодня, 12:38) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удивлен! Возможно сказываются негативные эмоции от игры всей команды, но вчера казалось, что всё, что он не делает, все медленно и не в тему. Хотя считаю что за последний год-полтора он стал одним из лучших креативных российских футболистов.
Регистрация: 23.02.2007
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:31) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну прям новая звезда!!!Только Неймар и Месси ещё и голы забивают и отдают голевые передачи!А обводить "звёзд" Базеля это не достижение,да и кого там обводить-то?А теперь вопрос Головину:"А сколько раз ты ударил по воротам за этот матч?Нисколько?А ты в курсе,что в футболе надо бить по воротам и забивать мячи?Ты этого даже не знал?????С ума сойти,чему вас Ганчаренко учит в ЦСКА?
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:29) #
  • -4
  •  (4)
online

бежать ему нужно из цска если хочет дальнейшего развития


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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