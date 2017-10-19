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В Исландии пообещали, что в Россию приедут тысячи болельщиков, распевающих песни викингов

МИД Исландии пообещал, что на предстоящий ЧМ-2018 в Россию приедут тысячи исландских болельщиков, распевающих песни викингов.

"Готовьтесь к тому, что тысячи исландских фанатов в следующем году летом приедут к вам, распевая песни викингов", - сказал посол по особым поручениям МИД Исландии Гудмундур Арни Стефанссон, выступая в Архангельске на сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, пошутил, что если столько исландцев приедет на чемпионат, то в самой стране, население которой составляет около 300 тыс. человек, некому будет выполнять некоторые виды работы.

"Если произойдут пожары, наводнения, то некому будет с ними справляться, потому что я знаю, что все ваши футболисты не профессионалы, а любители, и тем самым они вызывают еще большее восхищение", - отметил Лавров.

Исландия стала самой маленькой по населению страной, которая когда-либо выходила в финальную часть чемпионата мира, а президент страны Гудни Йоханссон наблюдал за решающим матчем квалификации на трибуне вместе с обычными фанатами.

Газета.Ru
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 12:59
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(0)
№3 Написал: Батька (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (1)
online

да чем больше тем лучше ) гостиницы, кафе, аэропорты ... кому строили ... приезжайте, пейти, пойте, киздитесь с англами, всегда рады ))
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
а президент страны Гудни Йоханссон наблюдал за решающим матчем квалификации на трибуне вместе с обычными фанатами.

Достойно.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
О Боже, какой юмор.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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