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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Исландии пообещали, что в Россию приедут тысячи болельщиков, распевающих песни викингов
МИД Исландии пообещал, что на предстоящий ЧМ-2018 в Россию приедут тысячи исландских болельщиков, распевающих песни викингов.
"Готовьтесь к тому, что тысячи исландских фанатов в следующем году летом приедут к вам, распевая песни викингов", - сказал посол по особым поручениям МИД Исландии Гудмундур Арни Стефанссон, выступая в Архангельске на сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, пошутил, что если столько исландцев приедет на чемпионат, то в самой стране, население которой составляет около 300 тыс. человек, некому будет выполнять некоторые виды работы.
"Если произойдут пожары, наводнения, то некому будет с ними справляться, потому что я знаю, что все ваши футболисты не профессионалы, а любители, и тем самым они вызывают еще большее восхищение", - отметил Лавров.
Исландия стала самой маленькой по населению страной, которая когда-либо выходила в финальную часть чемпионата мира, а президент страны Гудни Йоханссон наблюдал за решающим матчем квалификации на трибуне вместе с обычными фанатами.
Газета.Ru
"Готовьтесь к тому, что тысячи исландских фанатов в следующем году летом приедут к вам, распевая песни викингов", - сказал посол по особым поручениям МИД Исландии Гудмундур Арни Стефанссон, выступая в Архангельске на сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, пошутил, что если столько исландцев приедет на чемпионат, то в самой стране, население которой составляет около 300 тыс. человек, некому будет выполнять некоторые виды работы.
"Если произойдут пожары, наводнения, то некому будет с ними справляться, потому что я знаю, что все ваши футболисты не профессионалы, а любители, и тем самым они вызывают еще большее восхищение", - отметил Лавров.
Исландия стала самой маленькой по населению страной, которая когда-либо выходила в финальную часть чемпионата мира, а президент страны Гудни Йоханссон наблюдал за решающим матчем квалификации на трибуне вместе с обычными фанатами.
Газета.Ru
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