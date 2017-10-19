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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Астана" со счетом 4:0 разгромила "Маккаби"
"Астана" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы обыграла "Маккаби" из Тель-Авива - 4:0.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа A
"Астана" (Казахстан) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 4:0
Голы: Твумаси, 33 - с пенальти (1:0). Твумаси, 42 (2:0). Кабананга, 47 (3:0). Кабананга, 52 (4:0).
"Астана": Ерич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Бейсебеков (Тагыберген, 85), Аничич, Мужиков (Граховац, 69), Маевский, Кабананга, Муртазаев (Томасов, 74), Твумаси.
"Маккаби": Райкович, Бен-Хаим, Шпунгин, Давидзада, Бабен, Йеини, Баттоккио, Сушич (Рикан, 46), Перец (Атар, 46), Блэкмен, Кьяртанссон (Тиби, 75).
Предупреждения: Мужиков, 13. Перец, 33. Блэкмен, 41. Шитов, 61.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа A
"Астана" (Казахстан) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 4:0
Голы: Твумаси, 33 - с пенальти (1:0). Твумаси, 42 (2:0). Кабананга, 47 (3:0). Кабананга, 52 (4:0).
"Астана": Ерич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Бейсебеков (Тагыберген, 85), Аничич, Мужиков (Граховац, 69), Маевский, Кабананга, Муртазаев (Томасов, 74), Твумаси.
"Маккаби": Райкович, Бен-Хаим, Шпунгин, Давидзада, Бабен, Йеини, Баттоккио, Сушич (Рикан, 46), Перец (Атар, 46), Блэкмен, Кьяртанссон (Тиби, 75).
Предупреждения: Мужиков, 13. Перец, 33. Блэкмен, 41. Шитов, 61.
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