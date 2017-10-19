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"Арсенал" одолел "Црвену Звезду"

В матче группового турнира Лиги Европы "Арсенал" одолел "Црвену Звезду".

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Арсенал" - 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 85.

"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич (Бабич, 66), Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Канга, Боаки (Пешич, 80), Радоньич, Срнич (Гобелич, 83).

"Арсенал": Чех, Дебюши, Холдинг, Уилшир, Кокелен (Шиф, 90), Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Макгейн, 89), Уолкотт, Жиру, Нелсон.

Предупреждения: Родич, 32. Боаки, 60. Ле Таллек, 63. Кокелен, 65. Борян, 86. Бабич, 90. Нелсон, 90+2.

Удаление: Родич, 81.
Теги: Црвена Звезда Арсенал
Сегодня, 22:07
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