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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Арсенал" одолел "Црвену Звезду"
В матче группового турнира Лиги Европы "Арсенал" одолел "Црвену Звезду".
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Арсенал" - 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 85.
"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич (Бабич, 66), Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Канга, Боаки (Пешич, 80), Радоньич, Срнич (Гобелич, 83).
"Арсенал": Чех, Дебюши, Холдинг, Уилшир, Кокелен (Шиф, 90), Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Макгейн, 89), Уолкотт, Жиру, Нелсон.
Предупреждения: Родич, 32. Боаки, 60. Ле Таллек, 63. Кокелен, 65. Борян, 86. Бабич, 90. Нелсон, 90+2.
Удаление: Родич, 81.
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Арсенал" - 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 85.
"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич (Бабич, 66), Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Канга, Боаки (Пешич, 80), Радоньич, Срнич (Гобелич, 83).
"Арсенал": Чех, Дебюши, Холдинг, Уилшир, Кокелен (Шиф, 90), Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Макгейн, 89), Уолкотт, Жиру, Нелсон.
Предупреждения: Родич, 32. Боаки, 60. Ле Таллек, 63. Кокелен, 65. Борян, 86. Бабич, 90. Нелсон, 90+2.
Удаление: Родич, 81.
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