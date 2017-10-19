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Денис Черышев: выступление на чемпионате мира - мечта любого футболиста

Полузащитник "Вильярреала" и сборной России Денис Черышев заявил, что мечтает сыграть на домашнем чемпионате мира.

"Сейчас я не думаю об этом, но выступление на чемпионате мира - мечта любого футболиста. Я давно не был в сборной из-за травмы. Сейчас я должен сконцентрироваться на игре за клуб и хорошо проявить себя. Если все получится, у меня будет шанс сыграть на ЧМ-2018", – цитирует Черышева Football Espana.
Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 23:17
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