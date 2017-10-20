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"Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Янг Бойзом"

Лига Европы

3 тур

"Динамо" К - "Янг Бойз" 2:2

Голы: Ассале, 17, Мбокани, 34, Ассале, 39, Морозюк, 49

"Динамо" К: Коваль, Вида, Кадар, Кендзёра, Пиварич, Сидорчук (Гармаш, 62), Буяльский, Морозюк, Гонсалес, Мбокани, Мораес

"Янг Бойз": Бальмос, Мбабу, Лотомба, Касим, Берген, Соу, Сулеймани, Саного, Нгамалё, Фасснахт, Ассале

Предупреждения: Фасснахт, 47, Мбабу, 54, Саного, 62
Теги: Динамо Киев Янг Бойз
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№1 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 00:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
хорошая игра,жаль,не дожали бойзов!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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