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Илья Геркус: результат неплохой, отметил бы Антона Миранчука

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча Лиги Европы против "Шерифа" (1:1) оценил результат железнодорожников.

"Это была непростая игра против крепкого соперника, который играл в очень быстрый, острый футбол, при этом качественно оборонялся.

Результат в целом неплохой. В нашей команде хотел бы выделить Антона Миранчука, забившего первый гол в официальных матчах, с чем его поздравляем", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 06:30
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