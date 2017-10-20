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СМИ: Криштиану Роналду порекомендовал президенту "Реала" купить Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду порекомендовал президенту клуба Флорентино Пересу приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, передает donbalon.com.

Как считает Роналду, 19-летний английский форвард обладает хорошим голевым чутьем и мог бы быть полезен "Реалу".
Теги: Роналду Реал Рэшфорд
Сегодня, 10:35
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