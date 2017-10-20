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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хави: Неймар сказал, что уходит в "ПСЖ" на свадьбе Месси
Форвард "ПСЖ" Неймар сообщил своим бывшим партнерам по "Барселоне" о переходе во французский клуб во время свадьбы Лионеля Месси. Об этом рассказал экс-капитан каталонцев Хави, который также присутствовал на торжестве.
"На свадьбе Месси Неймар сказал нам, что хочет сменить клуб. Я спросил его: "Но почему?". Он сказал, что ему не нравится в "Барселоне", он хочет уйти и получить новый опыт в Европе в "ПСЖ". Так он и сделал. Это было его решение, мы должны уважать его", - цитирует Хави "Советский спорт" со ссылкой на The Telegraph.
"На свадьбе Месси Неймар сказал нам, что хочет сменить клуб. Я спросил его: "Но почему?". Он сказал, что ему не нравится в "Барселоне", он хочет уйти и получить новый опыт в Европе в "ПСЖ". Так он и сделал. Это было его решение, мы должны уважать его", - цитирует Хави "Советский спорт" со ссылкой на The Telegraph.
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