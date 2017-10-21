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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Шахтер": мы не платили Марлосу миллион долларов, чтобы он принял гражданство Украины
В "Шахтере" отрицают информацию о выплате бразильцу Марлосу миллион бонусных долларов за его согласие сменить гражданство на украинское. Напомним, футболист уже сыграл два матча за сборную Украины.
"Информация о выплате какого-либо бонуса игроку Марлосу за смену гражданства - ложная и совершенно не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе "Шахтера". - Свое решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде.
Pravda.com.ua
"Информация о выплате какого-либо бонуса игроку Марлосу за смену гражданства - ложная и совершенно не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе "Шахтера". - Свое решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде.
Pravda.com.ua
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