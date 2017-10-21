"Шахтер": мы не платили Марлосу миллион долларов, чтобы он принял гражданство Украины

В "Шахтере" отрицают информацию о выплате бразильцу Марлосу миллион бонусных долларов за его согласие сменить гражданство на украинское. Напомним, футболист уже сыграл два матча за сборную Украины."Информация о выплате какого-либо бонуса игроку Марлосу за смену гражданства - ложная и совершенно не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе "Шахтера". - Свое решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде.