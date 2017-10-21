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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бранислав Иванович: надеюсь, на ЧМ-2018 на сборную России мы не попадем
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович высказал свои ожидания от предстоящего чемпионата мира в России.
– Мы действительно очень довольны, что пробились на турнир. Раньше у нас были проблемы, но в 2012 году мы создали новую молодую команду, которой нужно было время, чтобы ребята поняли, что такое представлять сборную страны и как за нее надо играть. Велика заслуга и Славолюба Муслина: он создал эту команду, поменял схему игры. И сам отбор у нас сложился хорошо: удачно провели стартовые домашние матчи, старались не терять очки против так называемых маленьких команд, и, в итоге, все получилось как надо.
– Вы наверняка знаете, что исторически сложилось так, что футбольные болельщики России и Сербии дружат…
– Не только болельщики. Лично для меня лучше места проведения турнира найти было нельзя. Я уже играл в России и сейчас чувствую себя здесь счастливым. Уверен, на каждой игре нас будут поддерживать, как у себя дома. Ну только если не будем играть против сборной России (улыбается). Нам же, надеюсь, удастся написать новую страницу в истории.
– Как далеко может пройти сербская сборная на турнире? Можете преподнести сюрприз?
– Живу тем, чтобы добиться этого. Но мы должны успокоить атмосферу вокруг команды. У нас хорошая команда, если хорошо подготовимся, не будет травмированных, то почему нет. Тем более нам нечего терять – мы единственная команда из третьей корзины, которая попала на чемпионат мира. Мы будем бороться до конца. Если приедем на турнир с такими мыслями, у нас будет реальный шанс чего-то добиться.
– Что знаете о российской сборной?
– Много знаю. Раньше видел матчи, а теперь снова играю с многими ребятами вместе. У вас серьезная команда, многие игроки достаточно высокого уровня. Вы играете по той же схеме, что и мы. Если соперник не сможет адаптироваться под нее, у вас будет большое преимущество. Думаю, она пройдет групповой этап и может стать одним из сюрпризов турнира. Попасться в группе может кто угодно, но надеюсь, на сборную России мы не попадем (смеется).
ТАСС
– Мы действительно очень довольны, что пробились на турнир. Раньше у нас были проблемы, но в 2012 году мы создали новую молодую команду, которой нужно было время, чтобы ребята поняли, что такое представлять сборную страны и как за нее надо играть. Велика заслуга и Славолюба Муслина: он создал эту команду, поменял схему игры. И сам отбор у нас сложился хорошо: удачно провели стартовые домашние матчи, старались не терять очки против так называемых маленьких команд, и, в итоге, все получилось как надо.
– Вы наверняка знаете, что исторически сложилось так, что футбольные болельщики России и Сербии дружат…
– Не только болельщики. Лично для меня лучше места проведения турнира найти было нельзя. Я уже играл в России и сейчас чувствую себя здесь счастливым. Уверен, на каждой игре нас будут поддерживать, как у себя дома. Ну только если не будем играть против сборной России (улыбается). Нам же, надеюсь, удастся написать новую страницу в истории.
– Как далеко может пройти сербская сборная на турнире? Можете преподнести сюрприз?
– Живу тем, чтобы добиться этого. Но мы должны успокоить атмосферу вокруг команды. У нас хорошая команда, если хорошо подготовимся, не будет травмированных, то почему нет. Тем более нам нечего терять – мы единственная команда из третьей корзины, которая попала на чемпионат мира. Мы будем бороться до конца. Если приедем на турнир с такими мыслями, у нас будет реальный шанс чего-то добиться.
– Что знаете о российской сборной?
– Много знаю. Раньше видел матчи, а теперь снова играю с многими ребятами вместе. У вас серьезная команда, многие игроки достаточно высокого уровня. Вы играете по той же схеме, что и мы. Если соперник не сможет адаптироваться под нее, у вас будет большое преимущество. Думаю, она пройдет групповой этап и может стать одним из сюрпризов турнира. Попасться в группе может кто угодно, но надеюсь, на сборную России мы не попадем (смеется).
ТАСС
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