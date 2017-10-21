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Александр Бубнов: Мельгарехо выйдет в основе, он заслужил

Эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России "Спартак" - "Амкар".

"Спартак" не должен попасть в психологическую яму после разгрома "Севильи", с настроем проблем быть не должно. "Спартаку" нужно приближаться к лидерам, исправлять неудачный старт. У ЦСКА проблема, "Локомотив" недалеко, притормозил "Зенит"… При определенных обстоятельствах "Спартак" может вклиниться даже в чемпионскую гонку.

"Амкар" выиграл три последних матча, но он играл с аутсайдерами. "Амкар" не пропускает в четырех последних матчах, но это не должно стать препятствием для "Спартака". Уверен, что группа атаки хозяев создаст достаточно моментов. Нападение – сильная сторона "Спартака", которая показала свою мощь с "Севильей".

Не думаю, что Каррера устроит ротацию, скорее – постарается ее избежать. С "Севильей" был оптимум, который позволил добиться серьезной победы. Предполагаю, что в основе выйдет Мельгарехо, который заслужил это своей игрой, к тому же травмировался Самедов", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 13:47
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