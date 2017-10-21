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Ролан Гусев: уверен, что игра ЦСКА - "Зенит" получится открытой

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев высказался относительно предстоящего матча 14-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом".

"На мой взгляд, у команд равные шансы, явного фаворита в этом матче нет. Команда Гончаренко может взять неожиданностью. Никто не ждал, что армейцы возьмут очки в игре с "Краснодаром", а они выиграли. Молодым футболистам ЦСКА - Тимуру Жамалетдинову, Константину Кучаеву, Федору Чалову - пора действовать наглее и агрессивнее, брать игру на себя и не бояться. Детский футбол закончился, не надо скромничать. Играя в ЦСКА, нужно показывать более уверенный футбол.

Я уверен, что игра получится открытой и не будет такой, как в прошлом сезоне. Манчини любит атаковать. У "Зенита" хорошее позиционное нападение, и из обороны в атаку они выбегают здорово. ЦСКА тоже любит играть в нападении. Мне кажется, что стоит начать матч с Аароном Оланаре впереди. Голы обязательно будут. Мне бы хотелось увидеть победу ЦСКА со счетом 2:0, - цитирует Гусева RT.
Теги: Гусев ЦСКА Зенит
Сегодня, 14:50
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
уверен что будет очередное унылое говно и трусливый автобус от бульбаша
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один эксперт типа Канчельскиса. Будет говновата


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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