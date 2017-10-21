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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ролан Гусев: уверен, что игра ЦСКА - "Зенит" получится открытой
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев высказался относительно предстоящего матча 14-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом".
"На мой взгляд, у команд равные шансы, явного фаворита в этом матче нет. Команда Гончаренко может взять неожиданностью. Никто не ждал, что армейцы возьмут очки в игре с "Краснодаром", а они выиграли. Молодым футболистам ЦСКА - Тимуру Жамалетдинову, Константину Кучаеву, Федору Чалову - пора действовать наглее и агрессивнее, брать игру на себя и не бояться. Детский футбол закончился, не надо скромничать. Играя в ЦСКА, нужно показывать более уверенный футбол.
Я уверен, что игра получится открытой и не будет такой, как в прошлом сезоне. Манчини любит атаковать. У "Зенита" хорошее позиционное нападение, и из обороны в атаку они выбегают здорово. ЦСКА тоже любит играть в нападении. Мне кажется, что стоит начать матч с Аароном Оланаре впереди. Голы обязательно будут. Мне бы хотелось увидеть победу ЦСКА со счетом 2:0, - цитирует Гусева RT.
"На мой взгляд, у команд равные шансы, явного фаворита в этом матче нет. Команда Гончаренко может взять неожиданностью. Никто не ждал, что армейцы возьмут очки в игре с "Краснодаром", а они выиграли. Молодым футболистам ЦСКА - Тимуру Жамалетдинову, Константину Кучаеву, Федору Чалову - пора действовать наглее и агрессивнее, брать игру на себя и не бояться. Детский футбол закончился, не надо скромничать. Играя в ЦСКА, нужно показывать более уверенный футбол.
Я уверен, что игра получится открытой и не будет такой, как в прошлом сезоне. Манчини любит атаковать. У "Зенита" хорошее позиционное нападение, и из обороны в атаку они выбегают здорово. ЦСКА тоже любит играть в нападении. Мне кажется, что стоит начать матч с Аароном Оланаре впереди. Голы обязательно будут. Мне бы хотелось увидеть победу ЦСКА со счетом 2:0, - цитирует Гусева RT.
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