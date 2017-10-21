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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анонс 19-го тура ФНЛ
Анонс 19-го тура ФНЛ
"Томь" опустилась на предпоследнее место в ФНЛ
"Ротор-Волгоград" победил "Томь" в матче 19-го тура первенства России в ФНЛ.
Первенство России
ФНЛ
19-й тур
"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Томь" (Томск) - 2:0
Голы: Сысуев, 78 (1:0). Колычев, 86 (2:0).
"Ротор-Волгоград": Кобзев, Киреев, Ионов, Столяренко, Пискунов, Колычев, Романенко (Крутов, 90+1), Замалиев, Султонов (Борзых, 72), Бирюков (Сысуев, 71), Вотинов.
"Томь": Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов, Войдель, Деобальд, Померко, Гвинейский (Саная, 76), Сасин (Макурин, 22), Соболев (Большунов, 87).
Предупреждения: Бирюков, 4. Войдель, 27. Померко, 32. Зуйков, 56. Соболев, 80.
Удаление: Войдель, 83.
Первенство России
ФНЛ
19-й тур
"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Томь" (Томск) - 2:0
Голы: Сысуев, 78 (1:0). Колычев, 86 (2:0).
"Ротор-Волгоград": Кобзев, Киреев, Ионов, Столяренко, Пискунов, Колычев, Романенко (Крутов, 90+1), Замалиев, Султонов (Борзых, 72), Бирюков (Сысуев, 71), Вотинов.
"Томь": Шафинский, Микуцкис, Зуйков, Пульич, Иванов, Войдель, Деобальд, Померко, Гвинейский (Саная, 76), Сасин (Макурин, 22), Соболев (Большунов, 87).
Предупреждения: Бирюков, 4. Войдель, 27. Померко, 32. Зуйков, 56. Соболев, 80.
Удаление: Войдель, 83.
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