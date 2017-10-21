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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гаджи Гаджиев: мы сыграли в свою силу
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака" (0:0) в четырнадцатом туре РФПЛ.
"Как мы и ожидали, матч получился непростым, но я надеюсь, что и для соперника , – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Мы сыграли в свою силу. Упущенные моменты и не назначенный пенальти? Конечно, огорчает, когда не реализуешь такие моменты, какой был у Идову, где он просто не попал по мячу... Одно дело, когда ты наносишь удар и его отражает вратарь, но в целом, это нормальный результат для нас".
"Как мы и ожидали, матч получился непростым, но я надеюсь, что и для соперника , – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Мы сыграли в свою силу. Упущенные моменты и не назначенный пенальти? Конечно, огорчает, когда не реализуешь такие моменты, какой был у Идову, где он просто не попал по мячу... Одно дело, когда ты наносишь удар и его отражает вратарь, но в целом, это нормальный результат для нас".
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