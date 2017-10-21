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Гаджи Гаджиев: мы сыграли в свою силу

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака" (0:0) в четырнадцатом туре РФПЛ.

"Как мы и ожидали, матч получился непростым, но я надеюсь, что и для соперника , – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Мы сыграли в свою силу. Упущенные моменты и не назначенный пенальти? Конечно, огорчает, когда не реализуешь такие моменты, какой был у Идову, где он просто не попал по мячу... Одно дело, когда ты наносишь удар и его отражает вратарь, но в целом, это нормальный результат для нас".
Теги: Гаджиев Амкар Спартак
Сегодня, 21:23
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(1)
№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:52) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ваша сила играть в 10 человек в штрафной,тьфу противно.

Ну когда они разбогатеют, тогда и будут нестись вперёд


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:47) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
такие команды как Амкар,Уфа убивают рейтинг наше чемпионата,вообще никакой мысли на поле все заточено на то чтобы всей командой стоять за линией мяча,нужно сокращать ПЛ чтобы очистить лигу от такого говна,тем самым повысить зрелищность и интерес футболу
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:38) #
  • -2
  •  (12)
online

Гаджи Муслимович, всё правильно... Нищие увезли очко с выезда у бензиновых федералов... Стоит уважения....!!! И вообще, наш футбол поделился на Пяторочки с Магнитоми и розницу....
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ваша сила играть в 10 человек в штрафной,тьфу противно.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: interested (Сегодня, 21:26) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Все время говорю, что наши тренеры-зубры не хуже европейских. Проблема лишь в отсутствии единой российской школы подготовки футболистов.
Регистрация: 18.10.2013
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