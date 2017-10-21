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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Павел Гусев: мы в каждом матче создаем достаточно моментов, не реализовываем их
Главный тренер "Факела" Павел Гусев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Химок" (0:1).
"Экспресс-комментарий прост: футбол бывает нелогичен. Сегодня мы проиграли матч из-за полумомента у наших ворот. С другой стороны, если не реализовывать те моменты, что были у нас, трудно рассчитывать на иное. Ребята старались, но есть объективные моменты. И главный из них – класс игроков. Мы в каждом матче создаем достаточно моментов, не реализовываем их, а потом одна единственная ошибка приводит к плачевному результату. Сегодня был чистый выход у Шарифи в начале матча, у Чхапелия во втором, штанга, перекладина… Я диву даюсь, как Хайманов мог не забить мяч, попав во вратаря из площади ворот. Отсюда и результат", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
"Экспресс-комментарий прост: футбол бывает нелогичен. Сегодня мы проиграли матч из-за полумомента у наших ворот. С другой стороны, если не реализовывать те моменты, что были у нас, трудно рассчитывать на иное. Ребята старались, но есть объективные моменты. И главный из них – класс игроков. Мы в каждом матче создаем достаточно моментов, не реализовываем их, а потом одна единственная ошибка приводит к плачевному результату. Сегодня был чистый выход у Шарифи в начале матча, у Чхапелия во втором, штанга, перекладина… Я диву даюсь, как Хайманов мог не забить мяч, попав во вратаря из площади ворот. Отсюда и результат", - цитирует Гусева официальный сайт ФНЛ.
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