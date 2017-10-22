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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Перед голом "Барселоны" в ворота "Малаги" мяч ушёл за пределы поля (фото, видео)
"Барселона" победила "Малагу" со счётом 2:0, забив первый гол уже на 2-й минуте встречи. Однако перед передачей Люка Диня на Жерара Деулофеу мяч покинул пределы поля.
"С тренерской скамейки мне было плохо видно, но, судя по протестам игроков «Малаги», наверное, гол был очень сомнительным", - сказал после матча главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.
"Мой гол? Я не видел, что мяч ушел за пределы поля. Думаю, он был забит по правилам, поэтому я не выключился из игры", - сказал после матча автор гола Жерар Деулофеу.
"С тренерской скамейки мне было плохо видно, но, судя по протестам игроков «Малаги», наверное, гол был очень сомнительным", - сказал после матча главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.
"Мой гол? Я не видел, что мяч ушел за пределы поля. Думаю, он был забит по правилам, поэтому я не выключился из игры", - сказал после матча автор гола Жерар Деулофеу.
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