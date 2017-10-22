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Перед голом "Барселоны" в ворота "Малаги" мяч ушёл за пределы поля (фото, видео)

"Барселона" победила "Малагу" со счётом 2:0, забив первый гол уже на 2-й минуте встречи. Однако перед передачей Люка Диня на Жерара Деулофеу мяч покинул пределы поля.



"С тренерской скамейки мне было плохо видно, но, судя по протестам игроков «Малаги», наверное, гол был очень сомнительным", - сказал после матча главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.



"Мой гол? Я не видел, что мяч ушел за пределы поля. Думаю, он был забит по правилам, поэтому я не выключился из игры", - сказал после матча автор гола Жерар Деулофеу.
Теги: Барселона Малага Фото Видео
Сегодня, 09:52
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№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
и зачем вводить видеоповторы, если их даже не смотрят..))
миллионы вкладывать,когда достаточно дубинки и телевизора с повтором.
Судья отказывается подходить и телевизору и пересмотреть эпизод, "издить его дубинкой по голове, пока повтор не посмотрит..)
дешево и качественно..)
Регистрация: 19.05.2015
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