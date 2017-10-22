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Дэвид Мойес может вернуться в "Эвертон"

Бывший главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес может вернуться в клуб, передает Mirror.

Роналд Куман в ближайшее время может покинуть команду в связи с плохими результатами. После восьми туров "ириски" набрали 8 очков и занимают 16 место в турнирной таблице.

Отметим, что Мойес уже работал в "Эветоне" на протяжении 11 лет.
Теги: Мойес Эвертон
Сегодня, 12:32
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