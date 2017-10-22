Дэвид Мойес может вернуться в "Эвертон"

Бывший главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес может вернуться в клуб, передает Mirror.Роналд Куман в ближайшее время может покинуть команду в связи с плохими результатами. После восьми туров "ириски" набрали 8 очков и занимают 16 место в турнирной таблице.Отметим, что Мойес уже работал в "Эветоне" на протяжении 11 лет.