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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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13:37
«Енисей» доминирует, «Крылья Советов» теряют очки, а Павлов удачно дебютирует в «Роторе». Обзор 19-го тура ФНЛ
«Енисей» доминирует, «Крылья Советов» теряют очки, а Павлов удачно дебютирует в «Роторе». Обзор 19-го тура ФНЛ
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«Енисей» доминирует, «Крылья Советов» теряют очки, а Павлов удачно дебютирует в «Роторе». Обзор 19-го тура ФНЛ
В первенстве ФНЛ подошёл к концу первый круг. В нём в чемпионате была одна доминирующая сила – красноярский «Енисей». Долгое время с сибиряками достойно боролись самарские «Крылья Советов», но последние встречи команда Андрея Тихонова проваливает и позволяет красноярцам убежать от себя далеко вперёд, а конкурентам, напротив, к себе приблизиться. Rusfootball.info рассказывает о главных событиях девятнадцатого тура в лучшей лиге мира.
«Енисей» разобрался с «Шинником»
Красноярский «Енисей» продолжает разрывать своих соперников. В этом туре команда Дмитрия Аленичева в родном манеже не оставила никаких шансов ярославскому «Шиннику». Сибиряки в своём привычном стиле сделали ставку на мощное начало матча. Эта тактика в очередной раз себя оправдала. Хозяева быстро вышли вперёд благодаря точному удару Кутьина. Успокаиваться на этом красноярцы не собирались. До перерыва у них получилось удвоить собственный перевес в счёте. Отличился лучший бомбардир чемпионата Козлов, записавший в свой актив уже пятнадцать забитых мячей в текущем сезоне. К чести команды Александра Побегалова, она не сдавалась и даже смогла возродить интригу благодаря точному выстрелу Булии на исходе часа игрового времени. Но радость игроков «Шинника» была недолгой, так как вскоре всё встало на свои места. Сначала Ломакин шикарным выстрелом из-за пределов штрафной площади вонзил снаряд в «девятку» ворот Яшина, а напоследок Кутьин оформил дубль и довёл дело до разгрома. Очередная победа «Енисея» в доминирующем стиле. Команду Дмитрия Аленичева было не остановить в первом круге нынешнего чемпионата.
«Крылья Советов» продолжают терять очки
Самарские «Крылья Советов» провалили концовку первого круга. В отчётном туре команда Андрея Тихонова проиграла в Краснодаре местной «Кубани». Все самые интересные события этого матча пришлись на второй тайм. В его середине гости открыли счёт. Ткачук отметился классным ударом головой после кросса партнёра с правого фланга. Однако буквально тут же южане восстановили паритет благодаря роскошному выстрелу из-за пределов штрафной площади в исполнении Коновалова. А на 76-й минуте краснодарцы организовали второе взятие ворот Конюхова, оказавшееся победным. Вторую викторию кряду «Кубани» принёс точный удар Лобкарёва. «Крылья Советов» в пяти последних матчах в рамках чемпионата потерпели три поражения и лишь в одном сумели победить. На явном игровом спаде сейчас находятся самарцы. Конкурировать с «Енисеем» за первую строчку они не в состоянии.
«Оренбург» не смог догнать «Крылья Советов»
Из-за осечки «Крыльев Советов» в Краснодаре «Оренбург» имел шанс по итогам тура догнать самарцев в таблице по набранным очкам, однако команда Владимира Федотова у себя дома не смогла победить курский «Авангард». Гости захватили лидерство в середине первого тайма благодаря точному удару Коробова с одиннадцатиметровой отметки. Отыгрались оренбуржцы уже после перерыва усилиями Мамтова. В дальнейшем хозяева атаковали большими силами и стремились вырвать победу, но куряне выстояли и сохранили положительный для себя результат. Несмотря на потерю двух очков, «Оренбург» полностью реабилитировался за провальный старт в чемпионате, и теперь он является полноценным участником борьбы за выход в Премьер-лигу.
«Балтика» поднялась в зону стыковых матчей
Калининградская «Балтика» завершила первый круг в зоне стыковых матчей. В отчётном туре команда Игоря Черевченко в ярком матче взяла верх над «Динамо» из Санкт-Петербурга. Залогом успеха калининградцев во многом стал успешно проведённый стартовый отрезок встречи. К середине первого тайма хозяева вели в счёте с перевесом в два мяча благодаря точным ударам Скопинцева и Касьяна. Однако ещё до перерыва петербуржцы сумели сократить собственное отставание в счёте усилиями Песегова, заставшего врасплох Помазана своим шикарным выстрелом со стандарта. Правда, в дебюте второй половины встречи балтийцы вернули себе перевес в два мяча. Отличился Себаи. Но и после этого команда Александра Точилина не сдалась. Под занавес основного времени Песегов оформил дубль и сократил отставание динамовцев в счёте, однако большего в концовке у гостей добиться не получилось. Эта победа позволила «Балтике» выйти на четвёртое место в таблице чемпионата.
«Тамбов» прервал свою неудачную серию
«Тамбов» в последних матчах забуксовал. В трёх предыдущих встречах команда Андрея Талалаева набрала лишь одно очко. В девятнадцатом туре тамбовчане прервали неудачную серию, разгромив в родных стенах новосибирскую «Сибирь». В начале первого тайма хозяева открыли счёт благодаря точному удару Шевчука с одиннадцатиметровой отметки. Останавливаться на достигнутом игроки «Тамбова» не хотели. Однако в дебюте второй сорокапятиминутки сибиряки охладили пыл противника. Мищенко удался коварный выстрел со штрафного, справиться с которым у Смирнова не получилось. Впрочем, всё достаточно быстро вернулось на свои места. Команда Андрея Талалаева преобразовала своё тотальное превосходство на противником в три забитых мяча. Сначала Скворцов поразил владения Цыгана ударом со штрафного, а напоследок вышедшие на замены Чернышов и Трусевич довели разницу в счёте до разгромной отметки. Убедительная победа «Тамбова». «Сибирь» же завершила первый круг тремя поражениями подряд.
Победный дебют Павлова
Волгоградский «Ротор» провёл первый матч под руководством Сергея Павлова. Этот опытнейший специалист сменил на посту главного тренера Валерия Есипова, при котором новичок ФНЛ демонстрировал невыразительные результаты. Дебют Павлова получился удачным. Волгоградцы у себя дома взяли верх над томской «Томью». Добиться желаемого результата хозяева смогли благодаря двум забитым мячам во втором тайме. Вперёд «Ротор» вывел точный удар со штрафного в исполнении Сысуева, а чуть позже отличился Колычев. Причём, на момент организации второго взятия ворот Шафинского сибирский клуб играл в меньшинстве из-за удаления Войделя. Закономерная победа волгоградцев.
В других матчах тура «Олимпиец» на выезде победил «Луч-Энергию», подмосковные «Химки» увезли три очка из Воронежа, а «Волгарь» успешно съездил в Санкт-Петербург в гости к «Зениту-2». Причём, астраханцы вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время. Встреча между «Спартаком-2 и «Тюменью» состоится в воскресенье днём в Москве.
Результаты 19-го тура
Турнирная таблица
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
«Енисей» разобрался с «Шинником»
Красноярский «Енисей» продолжает разрывать своих соперников. В этом туре команда Дмитрия Аленичева в родном манеже не оставила никаких шансов ярославскому «Шиннику». Сибиряки в своём привычном стиле сделали ставку на мощное начало матча. Эта тактика в очередной раз себя оправдала. Хозяева быстро вышли вперёд благодаря точному удару Кутьина. Успокаиваться на этом красноярцы не собирались. До перерыва у них получилось удвоить собственный перевес в счёте. Отличился лучший бомбардир чемпионата Козлов, записавший в свой актив уже пятнадцать забитых мячей в текущем сезоне. К чести команды Александра Побегалова, она не сдавалась и даже смогла возродить интригу благодаря точному выстрелу Булии на исходе часа игрового времени. Но радость игроков «Шинника» была недолгой, так как вскоре всё встало на свои места. Сначала Ломакин шикарным выстрелом из-за пределов штрафной площади вонзил снаряд в «девятку» ворот Яшина, а напоследок Кутьин оформил дубль и довёл дело до разгрома. Очередная победа «Енисея» в доминирующем стиле. Команду Дмитрия Аленичева было не остановить в первом круге нынешнего чемпионата.
«Крылья Советов» продолжают терять очки
Самарские «Крылья Советов» провалили концовку первого круга. В отчётном туре команда Андрея Тихонова проиграла в Краснодаре местной «Кубани». Все самые интересные события этого матча пришлись на второй тайм. В его середине гости открыли счёт. Ткачук отметился классным ударом головой после кросса партнёра с правого фланга. Однако буквально тут же южане восстановили паритет благодаря роскошному выстрелу из-за пределов штрафной площади в исполнении Коновалова. А на 76-й минуте краснодарцы организовали второе взятие ворот Конюхова, оказавшееся победным. Вторую викторию кряду «Кубани» принёс точный удар Лобкарёва. «Крылья Советов» в пяти последних матчах в рамках чемпионата потерпели три поражения и лишь в одном сумели победить. На явном игровом спаде сейчас находятся самарцы. Конкурировать с «Енисеем» за первую строчку они не в состоянии.
«Оренбург» не смог догнать «Крылья Советов»
Из-за осечки «Крыльев Советов» в Краснодаре «Оренбург» имел шанс по итогам тура догнать самарцев в таблице по набранным очкам, однако команда Владимира Федотова у себя дома не смогла победить курский «Авангард». Гости захватили лидерство в середине первого тайма благодаря точному удару Коробова с одиннадцатиметровой отметки. Отыгрались оренбуржцы уже после перерыва усилиями Мамтова. В дальнейшем хозяева атаковали большими силами и стремились вырвать победу, но куряне выстояли и сохранили положительный для себя результат. Несмотря на потерю двух очков, «Оренбург» полностью реабилитировался за провальный старт в чемпионате, и теперь он является полноценным участником борьбы за выход в Премьер-лигу.
«Балтика» поднялась в зону стыковых матчей
Калининградская «Балтика» завершила первый круг в зоне стыковых матчей. В отчётном туре команда Игоря Черевченко в ярком матче взяла верх над «Динамо» из Санкт-Петербурга. Залогом успеха калининградцев во многом стал успешно проведённый стартовый отрезок встречи. К середине первого тайма хозяева вели в счёте с перевесом в два мяча благодаря точным ударам Скопинцева и Касьяна. Однако ещё до перерыва петербуржцы сумели сократить собственное отставание в счёте усилиями Песегова, заставшего врасплох Помазана своим шикарным выстрелом со стандарта. Правда, в дебюте второй половины встречи балтийцы вернули себе перевес в два мяча. Отличился Себаи. Но и после этого команда Александра Точилина не сдалась. Под занавес основного времени Песегов оформил дубль и сократил отставание динамовцев в счёте, однако большего в концовке у гостей добиться не получилось. Эта победа позволила «Балтике» выйти на четвёртое место в таблице чемпионата.
«Тамбов» прервал свою неудачную серию
«Тамбов» в последних матчах забуксовал. В трёх предыдущих встречах команда Андрея Талалаева набрала лишь одно очко. В девятнадцатом туре тамбовчане прервали неудачную серию, разгромив в родных стенах новосибирскую «Сибирь». В начале первого тайма хозяева открыли счёт благодаря точному удару Шевчука с одиннадцатиметровой отметки. Останавливаться на достигнутом игроки «Тамбова» не хотели. Однако в дебюте второй сорокапятиминутки сибиряки охладили пыл противника. Мищенко удался коварный выстрел со штрафного, справиться с которым у Смирнова не получилось. Впрочем, всё достаточно быстро вернулось на свои места. Команда Андрея Талалаева преобразовала своё тотальное превосходство на противником в три забитых мяча. Сначала Скворцов поразил владения Цыгана ударом со штрафного, а напоследок вышедшие на замены Чернышов и Трусевич довели разницу в счёте до разгромной отметки. Убедительная победа «Тамбова». «Сибирь» же завершила первый круг тремя поражениями подряд.
Победный дебют Павлова
Волгоградский «Ротор» провёл первый матч под руководством Сергея Павлова. Этот опытнейший специалист сменил на посту главного тренера Валерия Есипова, при котором новичок ФНЛ демонстрировал невыразительные результаты. Дебют Павлова получился удачным. Волгоградцы у себя дома взяли верх над томской «Томью». Добиться желаемого результата хозяева смогли благодаря двум забитым мячам во втором тайме. Вперёд «Ротор» вывел точный удар со штрафного в исполнении Сысуева, а чуть позже отличился Колычев. Причём, на момент организации второго взятия ворот Шафинского сибирский клуб играл в меньшинстве из-за удаления Войделя. Закономерная победа волгоградцев.
В других матчах тура «Олимпиец» на выезде победил «Луч-Энергию», подмосковные «Химки» увезли три очка из Воронежа, а «Волгарь» успешно съездил в Санкт-Петербург в гости к «Зениту-2». Причём, астраханцы вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время. Встреча между «Спартаком-2 и «Тюменью» состоится в воскресенье днём в Москве.
Результаты 19-го тура
Турнирная таблица
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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