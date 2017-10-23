Тео Эрнандес: Франция меня не приглашает, не закрываю двери в сборную Испании

Защитник "Реала" Тео Эрнандес рассказал о том, что может принять предложение сборной Испании. Футболист защищал цвета сборных Франции до 18 и 19 лет."Я не закрываю двери в сборную Испании. Молодежная команда Франции меня уже дважды не приглашает, из-за чего я нервничаю. Если приглашений не будет, я буду рассматривать другие варианты", - цитирует Эрнандеса AS.