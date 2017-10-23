Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан вызван в сборную Перу на стыковые матчи с командой Новой Зеландии за путевку на ЧМ-2018 в России, передает твиттер Перуанской федерации футбола.Матчи между сборными Перу и Новой Зеландии состоятся 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме.