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Джефферсон Фарфан вызван в сборную Перу на стыковые матчи

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан вызван в сборную Перу на стыковые матчи с командой Новой Зеландии за путевку на ЧМ-2018 в России, передает твиттер Перуанской федерации футбола.

Матчи между сборными Перу и Новой Зеландии состоятся 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме.
Теги: Фарфан
Сегодня, 12:44
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