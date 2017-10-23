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Янн Мвила: "Динамо" до сих пор должно мне деньги по контракту

Полузащитник «Рубина» Янн Мвила рассказал о своем конфликте с «Динамо» из-за сорвавшегося трансфера.

– Хотелось бы обсудить тему сорвавшегося трансфера в «Динамо». Там очень много слухов было. Вы говорили, что сотрудники «Динамо» требовали деньги. На «холодную голову» что можете сказать?

– Действительно очень многие писали, что вымогали деньги, что я дом там какой-то сломал. На самом деле ничего такого не было, все неправда. Когда меня звали в «Динамо», его тренировал Черчесов, и он очень рассчитывал на меня. И руководство клуба рассчитывало. Подписали контракт, должен был там играть. Но через несколько дней там случились перемены, смена руководства, смена главного тренера. И новое руководство, и тренер уже не видели меня в команде. Но контракт был заключен, поэтому эта тяжба продолжается. Мне по этому контракту до сих пор должны, и я продолжаю судиться. Вопрос не закрыт.

– Все эти истории со скандалами в сборной, дисквалификацией, нарушением режима были связаны с молодостью. Изменились со временем?

– Да, это конечно ошибки молодости. Ну, я и сейчас еще молодой, не старый, 27 лет всего (смеется). Но сейчас уже совершенно другой человек. Со временем, приходишь к тому, что в жизни главное – это семья, работа. Все эти проблемы ни к чему хорошему не привели. Одни неприятности от этого были. Сейчас многое переосмыслил, никуда не хожу, не нарушаю режим, у меня жена, четверо детей. Их воспитываю, у меня и времени-то больше нет чем-то таким заниматься, – передает слова Мвила «Реальное время».
Теги: Мвила Динамо
Сегодня, 13:25
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