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Михаил Галактионов: прогресс Кучаева не удивил – мы знали, что это качественный игрок

Бывший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов, который ныне входит в тренерский штаб "Ахмата", прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

"Мы приметили его ещё в "Сатурне", на первенстве России. Пригласили на селекционный сбор, протестировали в нескольких турнирах. В Чили Костя уже летел "армейцем". Тогда он ещё только вливался в коллектив, зарекомендовывал себя, поэтому выходил преимущественно на замену. Но уже в отборе к чемпионату Европы среди 20-летних Кучаев был игроком стартового состава.

Прогресс Кучаева не удивил – мы знали, что это качественный игрок с хорошим видением поля, чувством мяча, тактической выучкой. Высокий игровой интеллект позволяет ему одинаково успешно действовать на разных позициях, как в атаке, так и в опорной зоне. Плюс в ЦСКА сейчас сложилась ситуация, благоприятствующая росту: молодым стали больше доверять. Насколько они готовы давать результат в Лиге чемпионов, сложно сказать, но по меркам Премьер-Лиги это уже конкурентоспособные исполнители.

Костя – скромный, воспитанный парень, приятно общаться. Впитывает всё, что ему подсказывают. Естественно, выходя на поле, он преображается, но в спортивной, футбольной наглости ему ещё надо прибавлять. Быть робким на поле – нельзя", - цитирует Галактионова "Чемпионат".
Теги: Кучаев ЦСКА
Сегодня, 15:04
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