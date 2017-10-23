Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Амкар" оспорит желтую карточку Идову в эпизоде с неназначенным пенальти

Гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал, что клуб обжалует желтую карточку, показанную защитнику Брайану Идову в матче 14-го тура РФПЛ со "Спартаком" (0:0).

На 85-й минуте встречи арбитр Павел Кукуян мог назначить в ворота москвичей пенальти после падения Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, но вместо этого предъявил карточку за симуляцию игроку "Амкара".

"Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему.

Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх", – цитирует Резвухина ТАСС.
Теги: Амкар Резвухин
Сегодня, 15:35
Напечатать
11
(1)
№11 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 16:44) #
  • -1
  •  (1)

карта по делу чего ее отменять? Самедову такую же дали и удалили в матче с локо. Селихов в ноги прыгнул нигеру а тот мяч в сторону пнул а сам, обезьяна, кульбит изобразил будто его за ноги хватали. Мог бы перепрыгнуть и дальше попробовать забить.


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№10 Написал: Батька (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (1)
online

Дали то не за симуляцию а за то что с выпученными глазами выпрашивал пенальти - несогласие с решением арбитра !!
Так что подать то конечно можно, но пошлют вас куда подальше !!

Забил бы Фернандо со штрафного - а не перекладина, Промесс после выхода один в один ... Мельгарехо свои моменты использовал а не головой бил бы мимо ... эх ... с такими командами как Амкар, Уфа, СКА и так далее - автобусами надо реализовывать хоть 30% моментов !!!
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: Forward Москва (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как же надоел этот бардак в судействе РФС
Регистрация: 5.08.2013
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 16:07) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Борис Гречмак
Пенальти очевиден после просмотров, а вживую показалось. что Селихов откинул мяч к боковой, а не игрок Амкара ...

рука Фернандеса во вчерашнем матче, еще более очевидный пенальти,вот его и обсуждайте,а не прикрывайтесь Спартаком
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPARTACHOK
Да ничего не отменят. Карта по делу. Спорить с тем, что пенальти был, очень глупо. Он очевиден, вернейшее нарушение. Но карточку-то игрок получил не за сам эпизод, а за споры с судьей, когда сразу выпучив глаза начал орать.


Пенальти очевиден после просмотров, а вживую показалось. что Селихов откинул мяч к боковой, а не игрок Амкара ...
Регистрация: 10.05.2015
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Жк была не за симуляцию, а за слюни в адрес судьи. Называется "неспортивное поведение". Так что мимо кассы.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Самедову не отменили,а тут с чего должны отменить?
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 15:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх", – цитирует Резвухина ТАСС.

Клоуны даже не знают, что могут написать после игры протест. Вот только эту жалобу могут свернуть вчетверо и засунуть глубже. )))

1. Протест подается Клубом, участвовавшем в матче, на факты, связанные с несоблюдением Правил игры и (или) регламентов Соревнований в части проведения матча. Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе матча. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в организацию, проводящую Соревнование, почтовой или факсимильной связью в течение 24 (двадцать четыре) часов с момента окончания матча по которому подается протест.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: SPARTACHOK СПБ (Сегодня, 15:47) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да ничего не отменят. Карта по делу. Спорить с тем, что пенальти был, очень глупо. Он очевиден, вернейшее нарушение. Но карточку-то игрок получил не за сам эпизод, а за споры с судьей, когда сразу выпучив глаза начал орать.
Регистрация: 15.12.2008
№2 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 15:41) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Хм...какой-то Амкар вздумал выйграть у народной команды с помощью пенальти!
Да когда ж такое было? Хто вам даст-то?


--------------------
Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:41) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы !!!
Регистрация: 18.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.