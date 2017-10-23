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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар" оспорит желтую карточку Идову в эпизоде с неназначенным пенальти
Гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал, что клуб обжалует желтую карточку, показанную защитнику Брайану Идову в матче 14-го тура РФПЛ со "Спартаком" (0:0).
На 85-й минуте встречи арбитр Павел Кукуян мог назначить в ворота москвичей пенальти после падения Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, но вместо этого предъявил карточку за симуляцию игроку "Амкара".
"Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему.
Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх", – цитирует Резвухина ТАСС.
На 85-й минуте встречи арбитр Павел Кукуян мог назначить в ворота москвичей пенальти после падения Идову в борьбе с вратарем Александром Селиховым, но вместо этого предъявил карточку за симуляцию игроку "Амкара".
"Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему.
Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх", – цитирует Резвухина ТАСС.
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