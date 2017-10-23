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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:48
Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу
Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу
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Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал результаты прошедших матчей 14-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от его последнего матча «Локомотив» - «Краснодар».
- В 14-м туре было очень много ничьих. О чем это свидетельствует? Бескомпромиссный характер борьбы?
- Конечно. Это говорит о том, что команды больше внимания уделяют обороне, чем атаке. Стараются не пропустить, поэтому такие результаты.
- От «Спартака» после разгрома «Севильи» в Лиге чемпионов ожидали такой же результативной игры и в матче с «Амкаром».
- Да, «Спартак» играл дома. Понятно, что у хозяев всегда есть определенное преимущество. Но футбол такая вещь, что иногда у одной команды все получается, а у другой — нет. Именно так было во встрече с «Севильей». Я не помню, когда спартаковцы так выигрывали. Но они забили все что можно. «Амкар» же уделил пристальное внимание обороне. Такую насыщенную защиту очень сложно вскрывать. Здесь нужно играть на всю катушку, но этого у «Спартака» не получилось, потому что много эмоций они оставили в матче с «Севильей».
- Много эмоций было в центральной встрече тура — ЦСКА - «Зенит». Иногда они просто захлестывали игроков...
- Я думал, что игра будет результативной, но она такой не получилась, потому что и здесь команды уделили очень большое внимание обороне, а моментов у ворот друг друга было создано очень мало. Что касается эмоций на поле, то противостояние Москвы и Питера в футболе в последнее время приобрело очень большое значение. Для любой московской команды игра с «Зенитом» принципиальна. Тем более что сейчас «Зенит» идет на первом месте. Конечно, любой соперник хочет у него отнять очки. И «Зениту» сейчас в этом отношении очень не просто. Чтобы становиться чемпионами, нужно это преодолевать.
- Победа аутсайдера «Анжи» над «Арсеналом», который в прошлом туре взял верх над «Зенитом», удивила?
- В том матче «Арсеналу» улыбнулась удача: они забили свой гол, подловив соперника на контратаке. Здесь другая ситуация: «Анжи» было некуда деваться, команда находится на последнем месте. Они первыми забили и несмотря на то что «Арсенал» сравнял счет, они все равно шли вперед и забили один мяч, второй... Но не понял, честно говоря, пенальти в ворота «Арсенала» за что там был назначен. Я тот момент один раз только видел. Мне показалось, что пенальти там, возможно, и не был. Тем не менее второй и третий мячи и решили исход встречи.
- «Локомотив» после встречи с «Краснодаром» сравняется по набранным очкам с «Зенитом»?
- «Краснодар» в последних матчах растерял очень много очков. Кроме того вылетел из Лиги Европы. Я думаю, что здесь «Краснодар» может дать бой «Локомотиву». Тем более сейчас пошли слухи о смене тренера. Видимо, для «Краснодара» это последний шанс вернуться в борьбу. Поэтому будет интересная битва.
- В 14-м туре было очень много ничьих. О чем это свидетельствует? Бескомпромиссный характер борьбы?
- Конечно. Это говорит о том, что команды больше внимания уделяют обороне, чем атаке. Стараются не пропустить, поэтому такие результаты.
- От «Спартака» после разгрома «Севильи» в Лиге чемпионов ожидали такой же результативной игры и в матче с «Амкаром».
- Да, «Спартак» играл дома. Понятно, что у хозяев всегда есть определенное преимущество. Но футбол такая вещь, что иногда у одной команды все получается, а у другой — нет. Именно так было во встрече с «Севильей». Я не помню, когда спартаковцы так выигрывали. Но они забили все что можно. «Амкар» же уделил пристальное внимание обороне. Такую насыщенную защиту очень сложно вскрывать. Здесь нужно играть на всю катушку, но этого у «Спартака» не получилось, потому что много эмоций они оставили в матче с «Севильей».
- Много эмоций было в центральной встрече тура — ЦСКА - «Зенит». Иногда они просто захлестывали игроков...
- Я думал, что игра будет результативной, но она такой не получилась, потому что и здесь команды уделили очень большое внимание обороне, а моментов у ворот друг друга было создано очень мало. Что касается эмоций на поле, то противостояние Москвы и Питера в футболе в последнее время приобрело очень большое значение. Для любой московской команды игра с «Зенитом» принципиальна. Тем более что сейчас «Зенит» идет на первом месте. Конечно, любой соперник хочет у него отнять очки. И «Зениту» сейчас в этом отношении очень не просто. Чтобы становиться чемпионами, нужно это преодолевать.
- Победа аутсайдера «Анжи» над «Арсеналом», который в прошлом туре взял верх над «Зенитом», удивила?
- В том матче «Арсеналу» улыбнулась удача: они забили свой гол, подловив соперника на контратаке. Здесь другая ситуация: «Анжи» было некуда деваться, команда находится на последнем месте. Они первыми забили и несмотря на то что «Арсенал» сравнял счет, они все равно шли вперед и забили один мяч, второй... Но не понял, честно говоря, пенальти в ворота «Арсенала» за что там был назначен. Я тот момент один раз только видел. Мне показалось, что пенальти там, возможно, и не был. Тем не менее второй и третий мячи и решили исход встречи.
- «Локомотив» после встречи с «Краснодаром» сравняется по набранным очкам с «Зенитом»?
- «Краснодар» в последних матчах растерял очень много очков. Кроме того вылетел из Лиги Европы. Я думаю, что здесь «Краснодар» может дать бой «Локомотиву». Тем более сейчас пошли слухи о смене тренера. Видимо, для «Краснодара» это последний шанс вернуться в борьбу. Поэтому будет интересная битва.
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