Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу

Сергей Силкин: «Краснодар» даст бой «Локомотиву». Для команды это последний шанс вернуться в борьбу Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал результаты прошедших матчей 14-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от его последнего матча «Локомотив» - «Краснодар».

- В 14-м туре было очень много ничьих. О чем это свидетельствует? Бескомпромиссный характер борьбы?

- Конечно. Это говорит о том, что команды больше внимания уделяют обороне, чем атаке. Стараются не пропустить, поэтому такие результаты.

- От «Спартака» после разгрома «Севильи» в Лиге чемпионов ожидали такой же результативной игры и в матче с «Амкаром».

- Да, «Спартак» играл дома. Понятно, что у хозяев всегда есть определенное преимущество. Но футбол такая вещь, что иногда у одной команды все получается, а у другой — нет. Именно так было во встрече с «Севильей». Я не помню, когда спартаковцы так выигрывали. Но они забили все что можно. «Амкар» же уделил пристальное внимание обороне. Такую насыщенную защиту очень сложно вскрывать. Здесь нужно играть на всю катушку, но этого у «Спартака» не получилось, потому что много эмоций они оставили в матче с «Севильей».

- Много эмоций было в центральной встрече тура — ЦСКА - «Зенит». Иногда они просто захлестывали игроков...

- Я думал, что игра будет результативной, но она такой не получилась, потому что и здесь команды уделили очень большое внимание обороне, а моментов у ворот друг друга было создано очень мало. Что касается эмоций на поле, то противостояние Москвы и Питера в футболе в последнее время приобрело очень большое значение. Для любой московской команды игра с «Зенитом» принципиальна. Тем более что сейчас «Зенит» идет на первом месте. Конечно, любой соперник хочет у него отнять очки. И «Зениту» сейчас в этом отношении очень не просто. Чтобы становиться чемпионами, нужно это преодолевать.

- Победа аутсайдера «Анжи» над «Арсеналом», который в прошлом туре взял верх над «Зенитом», удивила?

- В том матче «Арсеналу» улыбнулась удача: они забили свой гол, подловив соперника на контратаке. Здесь другая ситуация: «Анжи» было некуда деваться, команда находится на последнем месте. Они первыми забили и несмотря на то что «Арсенал» сравнял счет, они все равно шли вперед и забили один мяч, второй... Но не понял, честно говоря, пенальти в ворота «Арсенала» за что там был назначен. Я тот момент один раз только видел. Мне показалось, что пенальти там, возможно, и не был. Тем не менее второй и третий мячи и решили исход встречи.

- «Локомотив» после встречи с «Краснодаром» сравняется по набранным очкам с «Зенитом»?

- «Краснодар» в последних матчах растерял очень много очков. Кроме того вылетел из Лиги Европы. Я думаю, что здесь «Краснодар» может дать бой «Локомотиву». Тем более сейчас пошли слухи о смене тренера. Видимо, для «Краснодара» это последний шанс вернуться в борьбу. Поэтому будет интересная битва.
Теги: Силкин
Сегодня, 16:48
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.