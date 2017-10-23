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Габи на год продлит контракт с "Атлетико"

"Атлетико" подпишет новый контракт с полузащитником Габи Фернандесом, сообщает As.

Контракт 34-летнего хавбека, действующий до лета, на следующей неделе будет продлен до 2019 года.
Теги: Габи Атлетико
Сегодня, 20:50
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