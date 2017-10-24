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Роналду – лучший, Жиру – красивейший, Зидан – легендарный. Итоги церемонии вручения наград ФИФА
Пока «Локомотив» становился лучшей командой России на данный момент, ФИФА раздавала индивидуальные награды по итогам 2017 года. Rusfootball.info o том, что вчера осталось в тени голов Миранчука и Фернандеша.
Эта номинация на любой церемонии традиционно главная, но главной интригой назвать её было никак нельзя. В 2016 году, после победы «Реала» в Лиге чемпионов и Португалии на Евро-2016, вопросов о лучшем игроке мира не возникало. В 2017 мадридцы снова выиграли главный трофей, но добавили к этому долгожданный чемпионский титул, а сам Криштиану внёс куда больший личный вклад в добычу Кубка чемпионов, чем в прошлом году. 5 голов в двух матчах с «Баварией», хет-трик в полуфинале с «Атлетико», дубль в финале – ну какие могут быть сомнения?
Сам Роналду, как капитан сборной Португалии, голосовал за своих партнёров: Модрича, Рамоса и Марсело. Месси поставил на первое место Суареса, на второе – Иньесту, а на третье – уже бывшего одноклубника Неймара (обида Лео сходит на нет). Бразилец финишировал в опросе третьим после Роналду и Месси, но ведь не за этим он уходил из "Барселоны" в "ПСЖ". Посмотрим, изменится ли ситуация через год.
Что же касается российского вклада в итоги голосования, то наши капитан и тренер были объективны и поставили Криштиану на первое место. И Акинфеев, и Черчесов признали заслуги Буффона. Также в свою тройку Игорь включил Артуро Видаля, а главный тренер сборной России – Лионеля Месси.
«Эпоха Роналду и Месси только начинается», – заявил победитель. Действительно, текущий сезон будет невероятно интересным: через пару месяцев Криштиану получит «Золотой мяч» и наконец догонит Месси по их количеству. Соперничество гениев выходит на новый виток, начинающийся на равных. Особенно приятно, что важная часть противостояния пройдёт на нашей земле летом 2018-го.
Лигу чемпионов выигрывал и Роберто Ди Маттео, а вот выиграть её дважды подряд не удавалось вообще никому. Зидан стремительно ворвался в мировой тренерский топ, бьёт с «Реалом» рекорды, при этом не тратя заоблачных средств на трансферы, раскрывает молодёжь типа Маркоса Асенсио и является авторитетом даже для Криштиану Роналду и Флорентино Переса. Спустя 19 лет после получения «Золотого мяча» Зинедин Зидан взял награду лучшему тренеру мира, что также до него никому не удавалось. Но при всей уникальности Зизу, без этих парней у него ничего бы не вышло.
На сей раз никакой «Лестер» чемпионат Англии не выиграл, крупных турниров сборных не было, потому реальных конкурентов Зидан не имел. Массимиалиано Аллегри он всё объяснил в финале Лиги чемпионов, ну а Антонио Конте нужно сперва проявить себя на европейской арене в жёстком графике.
Многие болели в финале Лиги чемпионов за «Ювентус» именно из-за 39-летнего голкипера, которому в его блестящей карьере явно не хватает одного «ушастого» трофея. Увы, Буффон и его команда не сдюжили в финале, но 9 «сухарей» в 13 матчах Лиги чемпионов вкупе с доминированием на внутренней арене и заслугами в течение всей карьеры предопределили выбор.
Трудно сказать, за какие заслуги конкретно в этом году в тройку номинантов попал Мануэль Нойер (Кейлор Навас хотя бы Лигу чемпионов выиграл) и как в ФИФА смогли обойтись без Давида Де Хеа, объективно лучшего вратаря мира прямо сейчас, но заслуженность победы Буффона, конечно, никто не оспаривает. Джиджи заявил, что хотел бы закончить карьеру грандиозной победой. Что ж, проходите шведов и welcome to Russia!
В символической сборной года 5 игроков «Реала», наличие которых не вызывает вообще никаких вопросов. Спорить можно и нужно с присутствием Иньесты, но ФИФА, похоже, все ещё пытается компенсировать Андреасу не отданные ему в своё время индивидуальные награды. Леонардо Бонуччи после финала Лиги чемпионов тоже переживает такой период, что вряд ли может считаться одним из лучших защитников мира.
Полный список номинантов представлен на этой картинке, которая увеличивается по клику.
Если у вас возникло желание поспорить, то просмотр видео этого наверняка его отобьёт.
Многие по-настоящему серьёзные конкуренты Жиру остались вне пределов финальной тройки. Со всей десяткой номинантов вы можете ознакомиться по этой ссылке, но вышедший в финал гол девочки из Венесуэлы с центра поля вратарю-неумехе вряд ли вас сильно впечатлит, а вот гол ножницами вратаря из Южной Африки действительно был хорош. Как и мяч Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов, как и гол Эмре Джана «Уотфорду», почему-то вообще не попавший в десятку.
Лучшим игроком среди женщин стала Лики Мартенс, приведшая Голландию к триумфу на Евро, лучшим тренером – Сарина Вигман из той же страны за ту же заслугу. Лучшими болельщиками были признаны поклонники «Селтика», отметившие 50-летие победы в Кубке чемпионов впечатляющим перфомансом. Награду Fair-play получил Франсис Коне – тоголезский игрок во время матча словацкой первой лиги спас жизнь потерявшему сознание Мартину Берковеку. Причём Коне оказывал помощь коллегам на поле уже 4 раза.
Награда Golden Boy не имеет отношения ко вчерашней церемонии ФИФА, поскольку вручает её итальянская газета Tuttosport, но нельзя не отметить триумф француза и его заслуженность. У Мбаппе действительно сумасшедший потенциал, который позволяет новичку «ПСЖ» через несколько лет оказаться на такой же, как и вчера, церемонии ФИФА, и взять главную награду. Пока он опередил Габриэля Жезуса и Усмана Дембеле, но по ходу карьеры у них будет ещё много более интригующих соперничеств.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Лучший игрок – Криштиану Роналду
Эта номинация на любой церемонии традиционно главная, но главной интригой назвать её было никак нельзя. В 2016 году, после победы «Реала» в Лиге чемпионов и Португалии на Евро-2016, вопросов о лучшем игроке мира не возникало. В 2017 мадридцы снова выиграли главный трофей, но добавили к этому долгожданный чемпионский титул, а сам Криштиану внёс куда больший личный вклад в добычу Кубка чемпионов, чем в прошлом году. 5 голов в двух матчах с «Баварией», хет-трик в полуфинале с «Атлетико», дубль в финале – ну какие могут быть сомнения?
Сам Роналду, как капитан сборной Португалии, голосовал за своих партнёров: Модрича, Рамоса и Марсело. Месси поставил на первое место Суареса, на второе – Иньесту, а на третье – уже бывшего одноклубника Неймара (обида Лео сходит на нет). Бразилец финишировал в опросе третьим после Роналду и Месси, но ведь не за этим он уходил из "Барселоны" в "ПСЖ". Посмотрим, изменится ли ситуация через год.
Что же касается российского вклада в итоги голосования, то наши капитан и тренер были объективны и поставили Криштиану на первое место. И Акинфеев, и Черчесов признали заслуги Буффона. Также в свою тройку Игорь включил Артуро Видаля, а главный тренер сборной России – Лионеля Месси.
«Эпоха Роналду и Месси только начинается», – заявил победитель. Действительно, текущий сезон будет невероятно интересным: через пару месяцев Криштиану получит «Золотой мяч» и наконец догонит Месси по их количеству. Соперничество гениев выходит на новый виток, начинающийся на равных. Особенно приятно, что важная часть противостояния пройдёт на нашей земле летом 2018-го.
Лучший тренер – Зинедин Зидан
Лигу чемпионов выигрывал и Роберто Ди Маттео, а вот выиграть её дважды подряд не удавалось вообще никому. Зидан стремительно ворвался в мировой тренерский топ, бьёт с «Реалом» рекорды, при этом не тратя заоблачных средств на трансферы, раскрывает молодёжь типа Маркоса Асенсио и является авторитетом даже для Криштиану Роналду и Флорентино Переса. Спустя 19 лет после получения «Золотого мяча» Зинедин Зидан взял награду лучшему тренеру мира, что также до него никому не удавалось. Но при всей уникальности Зизу, без этих парней у него ничего бы не вышло.
На сей раз никакой «Лестер» чемпионат Англии не выиграл, крупных турниров сборных не было, потому реальных конкурентов Зидан не имел. Массимиалиано Аллегри он всё объяснил в финале Лиги чемпионов, ну а Антонио Конте нужно сперва проявить себя на европейской арене в жёстком графике.
Лучший вратарь – Джанлуиджи Буффон
Многие болели в финале Лиги чемпионов за «Ювентус» именно из-за 39-летнего голкипера, которому в его блестящей карьере явно не хватает одного «ушастого» трофея. Увы, Буффон и его команда не сдюжили в финале, но 9 «сухарей» в 13 матчах Лиги чемпионов вкупе с доминированием на внутренней арене и заслугами в течение всей карьеры предопределили выбор.
Трудно сказать, за какие заслуги конкретно в этом году в тройку номинантов попал Мануэль Нойер (Кейлор Навас хотя бы Лигу чемпионов выиграл) и как в ФИФА смогли обойтись без Давида Де Хеа, объективно лучшего вратаря мира прямо сейчас, но заслуженность победы Буффона, конечно, никто не оспаривает. Джиджи заявил, что хотел бы закончить карьеру грандиозной победой. Что ж, проходите шведов и welcome to Russia!
Команда года – «Реал», «Ювентус» и немного «Барселоны»
В символической сборной года 5 игроков «Реала», наличие которых не вызывает вообще никаких вопросов. Спорить можно и нужно с присутствием Иньесты, но ФИФА, похоже, все ещё пытается компенсировать Андреасу не отданные ему в своё время индивидуальные награды. Леонардо Бонуччи после финала Лиги чемпионов тоже переживает такой период, что вряд ли может считаться одним из лучших защитников мира.
Your FIFA FIFPro #World11 for 2017 ?#TheBest pic.twitter.com/h8gNrTpMiX— #TheBest ? (@FIFAcom) October 23, 2017
Полный список номинантов представлен на этой картинке, которая увеличивается по клику.
Самый красивый гол – Оливье Жиру
Если у вас возникло желание поспорить, то просмотр видео этого наверняка его отобьёт.
Olivier Giroud has won the Puskas Award! ?? pic.twitter.com/QFbwEo1Aub— Dylan Walsh (@dylanwalsh_) October 23, 2017
Многие по-настоящему серьёзные конкуренты Жиру остались вне пределов финальной тройки. Со всей десяткой номинантов вы можете ознакомиться по этой ссылке, но вышедший в финал гол девочки из Венесуэлы с центра поля вратарю-неумехе вряд ли вас сильно впечатлит, а вот гол ножницами вратаря из Южной Африки действительно был хорош. Как и мяч Марио Манджукича в финале Лиги чемпионов, как и гол Эмре Джана «Уотфорду», почему-то вообще не попавший в десятку.
Лучшим игроком среди женщин стала Лики Мартенс, приведшая Голландию к триумфу на Евро, лучшим тренером – Сарина Вигман из той же страны за ту же заслугу. Лучшими болельщиками были признаны поклонники «Селтика», отметившие 50-летие победы в Кубке чемпионов впечатляющим перфомансом. Награду Fair-play получил Франсис Коне – тоголезский игрок во время матча словацкой первой лиги спас жизнь потерявшему сознание Мартину Берковеку. Причём Коне оказывал помощь коллегам на поле уже 4 раза.
Лучший молодой игрок – Килиан Мбаппе
Награда Golden Boy не имеет отношения ко вчерашней церемонии ФИФА, поскольку вручает её итальянская газета Tuttosport, но нельзя не отметить триумф француза и его заслуженность. У Мбаппе действительно сумасшедший потенциал, который позволяет новичку «ПСЖ» через несколько лет оказаться на такой же, как и вчера, церемонии ФИФА, и взять главную награду. Пока он опередил Габриэля Жезуса и Усмана Дембеле, но по ходу карьеры у них будет ещё много более интригующих соперничеств.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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