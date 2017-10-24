Праздник защитников. Сборная лучших игроков 14-го тура

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Шунин, "Динамо"
Вторую неделю подряд престижное звание лучшего голкипера тура мог взять Игорь Акинфеев, выручивший своих в игре против "Зенита", но Антон Шунин проделал гораздо больший объем работы, и потому его попадание в символическую сборную было более заслуженным. "Динамо" увезло из Казани очко, и случилось это именно благодаря Шунину. Без нескольких спасений от капитана "бело-голубых" наверняка случилось бы первое поражение после увольнения Калитвинцева.
Димидко, "СКА-Хабаровск"
Первый тайм хабаровчане провели классно. Забили два гола и, солидно перебивая любые попытки соперника возразить, контролировали матч. И до перерыва Димидко вместе со своей командой был удивительно прекрасен - забил гол, отдал голевую передачу и на "отлично" справлялся со своими прямыми обязанностями защитника. Во втором тайме игра у хабаровчан расклеилась, и победу они упустили, но защитник с двумя результативными действиями никуда из списка лучших уже деться не мог.
Бранислав Иванович, "Зенит"
Наверное, центральная фигура выходных. Серб провел отличный матч против московских "армейцев" и был единственным игроком в составе "Зенита", не допускавшим заметных ошибок. Без Бранислава питерцам пришлось бы совсем тяжело,но слава Богу (конечно, для Манчини и болельщиков "сине-бело-голубых) возрастной защитник оказался самым выносливым в команде и сумел восстановиться после матча Лиги Европы.
Кроме того, Бранислав нашел в себе силы даже для общения с прессой.
Дмитрий Белоруков, "Амкар"
Вернувшаяся легенда российского футбола здорово помогла начавшему сезон откровенно плохо "Амкару". До матча с чемпионом пермяки выиграли в пяти встречах подряд - и вполне могли продолжить эту серию, если бы не судья. Дмитрий был надежен, легко снимал передачи верхом и во всех компонентах действовал четко и внимательно. Как символ непробиваемого "Амкара" Дмитрий Белоруков - в нашей сборной.
Георгий Джикия, "Спартак"
Защитник из того же матча, но с другой стороны баррикад. Несмотря на то, что до начала матча абсолютное большинство специалистов и болельщиков отдавало предпочтение "Спартаку", москвичи вполне могли несколько раз пропустить и остаться вовсе ни с чем, даже без ничьи. Но удар Мильковича блокировал Джикия. Да и на протяжении всего матча безошибочнее всех действовал именно Георгий. Именно так же бывало и на протяжении всего сезона.
Денис Кулаков, "Урал"
Короли сомнительных матчей "Урал" и "Ахмат" сыграли между собой на этих выходных, но футбольная общественность ничего подозрительного в их футбольных взаимодействиях на сей раз не заметила. Екатеринбург победил 2:0 - и в обеих моментах голевой передачей отметился крайний защитник Денис Кулаков. Сначала он снабдил всем необходимым для гола Николая Димитрова, а потом - Алексея Евсеева.
Арсен Хубулов, "Анжи"
Первый из махачкалинцев в нашем составе. Арсен отметился голевой передачей и реализованным пенальти, что для скромного в плане атаки "Анжи" крайне убедительно, и стал одним из главных действующих лиц на поле. Во многом благодаря Хубулов и ещё одному игроку, о котором пойдет речь чуть дальше, "Анжи" сумел наконец-то завоевать три очка.
Александр Зуев, "Ростов"
Для подвига не всегда нужно много времени. Зуеву не понадобилось и десяти минут. Александр вышел на поле во втором тайме, когда его команда уже проигрывала в гостях "Тосно", и сумел исправить положение, заработав одиннадцатиметровый удар. Ингасон самое страшное футбольное наказание реализовал, и "Ростов" сумел увезти из Санкт-Петербурга ничью.
Алексей Миранчук, "Локомотив"
"Железнодорожники" сравнялись по очкам с "Зенитом" и вышли на первое место за счет количества побед. Алексей был ключевой фигурой в матче, благодаря которой москвичи сделали этот рывок. Де-факто именно он забил победный гол встречи (де-юре оставим любителям фентези футбола) и был, как и весь "Локо", чрезвычайно хорош собой. Еще бы подтянуть реализацию его брату, - и Миранчуки станут полноценным дуэтом на серьезном уровне.
Александр Прудников, "Анжи"
В домашнем матче против Тулы у Александра набралось два полезнейших действия, которые и поставили его в один ряд с лучшими парнями этих выходных. Во-первых, Александр ассистировал Аязу Гулиеву в эпизоде с третьим мячом, а во-вторых, Прудник заработал пенальти, который и реализовал вышеупомянутый Хубулов.
Вячеслав Кротов, "Уфа"
Главный герой битве при Хабаровске! Перевернул за тайм игру, оформив дубль, и спас свою команду от поражения. Единственное, что огорчает в этой ситуации, - такие моменты экс-"спартаковец" показывает очень нечасто. Этот дубль - первые его мячи в этом сезоне. Такими темпами можно вернуться не в один из сильнейших клубов России, а прочно осесть в командах вроде "Амкара" и "Анжи". В этом нет ничего дурного или зазорного, но от молодого нападающего ожидали все-таки много больше.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Антон Шунин, "Динамо"
Вторую неделю подряд престижное звание лучшего голкипера тура мог взять Игорь Акинфеев, выручивший своих в игре против "Зенита", но Антон Шунин проделал гораздо больший объем работы, и потому его попадание в символическую сборную было более заслуженным. "Динамо" увезло из Казани очко, и случилось это именно благодаря Шунину. Без нескольких спасений от капитана "бело-голубых" наверняка случилось бы первое поражение после увольнения Калитвинцева.
Димидко, "СКА-Хабаровск"
Первый тайм хабаровчане провели классно. Забили два гола и, солидно перебивая любые попытки соперника возразить, контролировали матч. И до перерыва Димидко вместе со своей командой был удивительно прекрасен - забил гол, отдал голевую передачу и на "отлично" справлялся со своими прямыми обязанностями защитника. Во втором тайме игра у хабаровчан расклеилась, и победу они упустили, но защитник с двумя результативными действиями никуда из списка лучших уже деться не мог.
Бранислав Иванович, "Зенит"
Наверное, центральная фигура выходных. Серб провел отличный матч против московских "армейцев" и был единственным игроком в составе "Зенита", не допускавшим заметных ошибок. Без Бранислава питерцам пришлось бы совсем тяжело,но слава Богу (конечно, для Манчини и болельщиков "сине-бело-голубых) возрастной защитник оказался самым выносливым в команде и сумел восстановиться после матча Лиги Европы.
Кроме того, Бранислав нашел в себе силы даже для общения с прессой.
Дмитрий Белоруков, "Амкар"
Вернувшаяся легенда российского футбола здорово помогла начавшему сезон откровенно плохо "Амкару". До матча с чемпионом пермяки выиграли в пяти встречах подряд - и вполне могли продолжить эту серию, если бы не судья. Дмитрий был надежен, легко снимал передачи верхом и во всех компонентах действовал четко и внимательно. Как символ непробиваемого "Амкара" Дмитрий Белоруков - в нашей сборной.
Георгий Джикия, "Спартак"
Защитник из того же матча, но с другой стороны баррикад. Несмотря на то, что до начала матча абсолютное большинство специалистов и болельщиков отдавало предпочтение "Спартаку", москвичи вполне могли несколько раз пропустить и остаться вовсе ни с чем, даже без ничьи. Но удар Мильковича блокировал Джикия. Да и на протяжении всего матча безошибочнее всех действовал именно Георгий. Именно так же бывало и на протяжении всего сезона.
Денис Кулаков, "Урал"
Короли сомнительных матчей "Урал" и "Ахмат" сыграли между собой на этих выходных, но футбольная общественность ничего подозрительного в их футбольных взаимодействиях на сей раз не заметила. Екатеринбург победил 2:0 - и в обеих моментах голевой передачей отметился крайний защитник Денис Кулаков. Сначала он снабдил всем необходимым для гола Николая Димитрова, а потом - Алексея Евсеева.
Арсен Хубулов, "Анжи"
Первый из махачкалинцев в нашем составе. Арсен отметился голевой передачей и реализованным пенальти, что для скромного в плане атаки "Анжи" крайне убедительно, и стал одним из главных действующих лиц на поле. Во многом благодаря Хубулов и ещё одному игроку, о котором пойдет речь чуть дальше, "Анжи" сумел наконец-то завоевать три очка.
Александр Зуев, "Ростов"
Для подвига не всегда нужно много времени. Зуеву не понадобилось и десяти минут. Александр вышел на поле во втором тайме, когда его команда уже проигрывала в гостях "Тосно", и сумел исправить положение, заработав одиннадцатиметровый удар. Ингасон самое страшное футбольное наказание реализовал, и "Ростов" сумел увезти из Санкт-Петербурга ничью.
Алексей Миранчук, "Локомотив"
"Железнодорожники" сравнялись по очкам с "Зенитом" и вышли на первое место за счет количества побед. Алексей был ключевой фигурой в матче, благодаря которой москвичи сделали этот рывок. Де-факто именно он забил победный гол встречи (де-юре оставим любителям фентези футбола) и был, как и весь "Локо", чрезвычайно хорош собой. Еще бы подтянуть реализацию его брату, - и Миранчуки станут полноценным дуэтом на серьезном уровне.
Александр Прудников, "Анжи"
В домашнем матче против Тулы у Александра набралось два полезнейших действия, которые и поставили его в один ряд с лучшими парнями этих выходных. Во-первых, Александр ассистировал Аязу Гулиеву в эпизоде с третьим мячом, а во-вторых, Прудник заработал пенальти, который и реализовал вышеупомянутый Хубулов.
Вячеслав Кротов, "Уфа"
Главный герой битве при Хабаровске! Перевернул за тайм игру, оформив дубль, и спас свою команду от поражения. Единственное, что огорчает в этой ситуации, - такие моменты экс-"спартаковец" показывает очень нечасто. Этот дубль - первые его мячи в этом сезоне. Такими темпами можно вернуться не в один из сильнейших клубов России, а прочно осесть в командах вроде "Амкара" и "Анжи". В этом нет ничего дурного или зазорного, но от молодого нападающего ожидали все-таки много больше.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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