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Зелимхан Бакаев: очень хотел бы сыграть со "Спартаком" из Нальчика

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча 1/8 кубка России со "Спартаком" из Нальчика.

"Да, никогда не забуду первого матча за главную команду. Ждал своего шанса. Был небольшой мандраж. Очень хотел сыграть. Был в предвкушении! Здорово, что победили в той игре. Забили хотя и не самому сильному сопернику, но целых семь мячей. Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем Кубок России.

Что касается ближайшего матча в Кубке, очень хотел бы сыграть. У меня каждый матч за "Спартак" вызывает особенные чувства! А что касается соперника, то "Спартак-Нальчик" - цепкая команда, крепкий соперник. Борется до конца. Не просто так она прошла в следующий раунд турнира. Надо выложиться в матче с «Нальчиком» на 100%. Тогда проблем возникнуть не должно", - цитирует Бакаева пресс-служба красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:55
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