"Депортиво" отправил в отставку главного тренера команды Пепе Меля

Главный тренер "Депортиво" Пепе Меля покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с 54-летним специалистом, который принял команду в феврале."Депортиво" в стартовых девяти матчах примеры одержал всего две победы.