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"Депортиво" отправил в отставку главного тренера команды Пепе Меля

Главный тренер "Депортиво" Пепе Меля покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с 54-летним специалистом, который принял команду в феврале.

"Депортиво" в стартовых девяти матчах примеры одержал всего две победы.
Теги: Депортиво
Сегодня, 21:30
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