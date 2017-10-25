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Гол Ярмоленко помог "Боруссии" выйти в 1/8 финала Кубка Германии

"Боруссия" на выезде разгромила "Магдебург" в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Голом с пенальти отметился украинский нападающий гостей Андрей Ярмоленко.

Кубок Германии

1/16 финала

"Магдебург" - "Боруссия" Д - 0:5

Голы: Кастро, 42 (0:1). Исак, 47 (0:2). Ярмоленко, 73 - с пенальти (0:3). Бартра, 79 (0:4). Кагава, 90+1 (0:5).
Теги: Боруссия Ярмоленко
Сегодня, 00:05
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