Гол Ярмоленко помог "Боруссии" выйти в 1/8 финала Кубка Германии

"Боруссия" на выезде разгромила "Магдебург" в матче 1/16 финала Кубка Германии.Голом с пенальти отметился украинский нападающий гостей Андрей Ярмоленко.Кубок Германии1/16 финалаКастро, 42 (0:1). Исак, 47 (0:2). Ярмоленко, 73 - с пенальти (0:3). Бартра, 79 (0:4). Кагава, 90+1 (0:5).