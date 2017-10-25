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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лучано Спаллетти: сказал Квальярелле, что он боль в заднице для меня
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победу над "Сампдорией" (3:2) в матче 10-го тура Серии А, отметив форварда генуэзцев Фабио Квальяреллу, который отличился на 85-й минуте.
"Нам повезло. Мы отлично играли лишь 60 минут. Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы должны найти способ победить. Не искать его, а найти.
Я сказал забившему нам Фабио Квальярелле, что он боль в заднице для меня. Я видел его предматчевое интервью и знал, что он создаст проблемы", - приводит слова Спаллетти "СЭ" со ссылкой на Mediaset Premium.
"Нам повезло. Мы отлично играли лишь 60 минут. Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы должны найти способ победить. Не искать его, а найти.
Я сказал забившему нам Фабио Квальярелле, что он боль в заднице для меня. Я видел его предматчевое интервью и знал, что он создаст проблемы", - приводит слова Спаллетти "СЭ" со ссылкой на Mediaset Premium.
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