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Лучано Спаллетти: сказал Квальярелле, что он боль в заднице для меня

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победу над "Сампдорией" (3:2) в матче 10-го тура Серии А, отметив форварда генуэзцев Фабио Квальяреллу, который отличился на 85-й минуте.

"Нам повезло. Мы отлично играли лишь 60 минут. Каждый раз, когда мы выходим на поле, мы должны найти способ победить. Не искать его, а найти.

Я сказал забившему нам Фабио Квальярелле, что он боль в заднице для меня. Я видел его предматчевое интервью и знал, что он создаст проблемы", - приводит слова Спаллетти "СЭ" со ссылкой на Mediaset Premium.
Теги: Спаллетти Интер
Сегодня, 07:21
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