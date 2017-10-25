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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Тимофеев: в 11 лет меня хотел подкупить селекционер "Локо", но я за "Спартак" душой с детства (1)
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Артем Тимофеев: в 11 лет меня хотел подкупить селекционер "Локо", но я за "Спартак" душой с детства
Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев рассказал о том, как попал в школу красно-белых.
"Мне нравилось играть, хотелось тренироваться. Очень расстраивался, когда пропускал занятия: бывало, даже плакал. Через неделю после прихода в спортшколу меня отправили в группу 93-го года, потому что среди сверстников я выделялся. Дважды звали в академию Коноплева, но я отказался - был слишком маленьким. Родители не хотели отпускать, да и сам не горел желанием. Позже на одном из турниров меня заметили "Локомотив" и "Спартак".
Смешной момент: к нам в Саратов приехал селекционер "Локо". Я туда не хотел изначально: за "Спартак" душой с детства. Он приехал с подарками: мячи, футболки, рюкзак с атрибутикой. Может, подкупить хотел, не знаю. Мне было 11 лет.
Он сидит, разговаривает с родителями, а я играю. Звонит телефон, отец берет трубку: "Здравствуйте, это из "Спартака" звонят". Отец говорит скауту: "Звонок по работе, я отойду". Поговорил, вернулся, и три часа они сидели, общались. В итоге сказали человеку, что мы подумаем и перезвоним.
После его ухода папа объяснил – звонили из "Спартака", предлагают поехать на сборы в Сочи. Я тут же согласился. Из сборной ДФЛ там было четыре человека: я, Селихов и еще два парня из Орла. Всех четверых взяли! Я вернулся в Саратов, оттуда поехал в "Спартак", а в "Локо" мы так и не перезвонили", – цитирует Тимофеева "Чемпионат".
"Мне нравилось играть, хотелось тренироваться. Очень расстраивался, когда пропускал занятия: бывало, даже плакал. Через неделю после прихода в спортшколу меня отправили в группу 93-го года, потому что среди сверстников я выделялся. Дважды звали в академию Коноплева, но я отказался - был слишком маленьким. Родители не хотели отпускать, да и сам не горел желанием. Позже на одном из турниров меня заметили "Локомотив" и "Спартак".
Смешной момент: к нам в Саратов приехал селекционер "Локо". Я туда не хотел изначально: за "Спартак" душой с детства. Он приехал с подарками: мячи, футболки, рюкзак с атрибутикой. Может, подкупить хотел, не знаю. Мне было 11 лет.
Он сидит, разговаривает с родителями, а я играю. Звонит телефон, отец берет трубку: "Здравствуйте, это из "Спартака" звонят". Отец говорит скауту: "Звонок по работе, я отойду". Поговорил, вернулся, и три часа они сидели, общались. В итоге сказали человеку, что мы подумаем и перезвоним.
После его ухода папа объяснил – звонили из "Спартака", предлагают поехать на сборы в Сочи. Я тут же согласился. Из сборной ДФЛ там было четыре человека: я, Селихов и еще два парня из Орла. Всех четверых взяли! Я вернулся в Саратов, оттуда поехал в "Спартак", а в "Локо" мы так и не перезвонили", – цитирует Тимофеева "Чемпионат".
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